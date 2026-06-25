Klassik Open Air Heilbronn (2. bis 4.7.26)

Vom 2. bis 4. Juli verwandelt sich der Heilbronner Kiliansplatz in eine Open Air Konzertbühne für Klassik. Im Schatten der Kilianskirche dürfen sich die Zuhörer über freien Eintritt freuen und sich an den Klängen von klassischer Musik erfreuen. Das Festival wird von der Heilbronner Kreisparkasse und der Heilbronner Bürger Stiftung gefördert und findet seit 2015 statt. Unter freiem Himmel präsentieren sich Orchester und Chöre aus Heilbronn mit einem abwechslungsreichen Konzertprogramm. Zu erwarten sind unter anderem Klangattacke, Quadro Nuevo, das Heilbronner Sinfonieorchester, das Orchester der Städtischen Musikschule und das Württembergisches Kammerorchester.

Do. 2. bis Sa. 4. Juli, 14:30 Uhr und 18:30 Uhr, Kiliansplatz, Heilbronn, www.heilbronn.de