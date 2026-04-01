Klassiker, Hits und viel Star-Power beim Winterbacher Zeltspektakel

Das Winterbacher Zeltspektakel geht vom 24. Juli bis 1. August in seine 14. Saison. Den Auftakt bestreitet »Fury in the Slaughterhouse«. Am 25. juli folgt eine Bluesnacht mit Beth Hart, Walter Trout und den Cinelli Brothers. Am dritten Abend des Zeltspektakels bringt die All-Star-Band »Avantasia« Metal-Opernklänge ins Zelt. Einen stilistischen Bruch liefert am 27. Juli »Dick Brave«, der Rock-’n’-Roll im Stil der 50er- und 60er-Jahre spielt. Mit »Seal« steht am darauffolgenden Abend ein internationaler Star auf der Bühne. Für Energie sorgen am 29. Juli die »Dropkick Murphys« aus Boston. Ruhiger wird es am 30. Juli mit dem Trio Schmidbauer, Kälberer und Ringlstetter. Die »Classic Rock Night« am 31. Juli vereint schließlich drei prägende Bands der Rockgeschichte: »Uriah Heep«, »Mothers Finest« und »Wishbone Ash«.Den Abschluss am 1. August gestalten »Max Herre und Joy Denalane«, die Soul und deutschsprachige Songkultur verbinden.

14. Zeltspektakel Winterbach, Fr. 24. Juli bis Sa. 1. August, Peter-Hahn-Platz, Winterbach, alle Infos und Tickets: zeltspektakel.com