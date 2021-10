Klassiker in neuem Jazz-Gewand – Götz Alsmann & Band – L.I.E.B.E.

Die Konzertgäste erleben am Samstag, 13. November, im Audi Forum Neckarsulm einen Abend mit Liebesliedern im typischen Götz Alsmann-Sound. Nach musikalischen Ausflügen nach Paris, New York und Rom, preisgekrönten Alben und über 700 Konzerten in den vergangenen neun Jahren widmet sich der Jazz-Musiker mit seinem neuesten Studioalbum »L.I.E.B.E.« nun wieder den Werken der großen Komponisten und Textern des deutschen Sprachraums. Ganz gleich, ob es sich dabei um Werke aus der Zeit der »silbernen Operette« der 20er und 30er Jahre handelt, um Chansons der Nachkriegszeit oder um Preziosen aus der Schlagerwelt der 50er und 60er Jahre – all diese Klassiker überführt die Götz Alsmann Band mithilfe der Arrangements ihres Bandleaders in die Welt des Jazz und beweist dadurch deren Charme und zeitlose Qualität.

Götz Alsmann, Sa. 13. November, 20 Uhr, Audi Forum Neckarsulm,

