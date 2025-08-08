Klaviermusik und eine Reise ins 18. Jahrhundert

Auch in den Sommerferien wird auf Schloss Kapfenburg fleißig geprobt. So ist Ende August ein Klaviermeisterkurs aus Peking zu Gast in der Musikschulakademie. Die jungen Nachwuchstalente präsentieren am Freitag, den 22. August, ihr Können im Fürstensaal.

Zwei Tage später kann man das Ensemble Divertimento unter der Leitung von Rida Murtada live erleben. Das Ensemble taucht bei der Sonntagsmatinee in die Klangwelt des 18. Jahrhunderts ein und lässt die einzigartige Musik der Fürstenhöfe Europas lebendig werden. Als preiswertere Alternative zu ausgewachsenen Orchestern etablierte sich dort zu jener Zeit eine neue Ensembleform: Harmoniemusik, die zur Tafel- und Gartenbelustigung aufspielte. Die Bläserensembles waren mit je zwei Oboen, Klarinetten, Hörnern, Fagotten und einem Kontrabass beziehungsweise Kontrafagott besetzt. Neben Originalmusiken unterhielten sie mit zu Potpourris arrangierte Bearbeitungen beliebter Opernarien. Die bedeutendsten Werke für Bläserensemble stammen zweifellos aus der Feder Wolfgang Amadeus Mozarts. Er verstand es, die Klangpalette von Oboen, Klarinetten, Hörnern und Fagotten genial auszunutzen und fügte der Harmonie neue Farben hinzu. Mit der "Gran Partita" baute der Komponist das Ensemble schließlich zu einer bislang unbekannten Größe und Fülle der Klangschattierungen aus.

Werkstattkonzerte im August

Freitag, 22. August 2025, 19.30 Uhr, Fürstensaal

Klavier! Meisterkurs aus Peking

Sonntag, 24. August 2025, 11.00 Uhr, Trude Eipperle Rieger-Konzertsaal

Ensemble Divertimento Harmonie

Der Eintritt zu beiden Werkstattkonzerten ist frei. Mehr Infos auf www.schloss-kapfenburg.de