Die »Klingende Bergweihnacht« zählt seit vielen Jahren zu den beliebtesten Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit und lädt auch in diesem Jahr wieder zu einem festlichen Konzertabend mit Stars der Schlager- und Volksmusikszene ein. Im Mittelpunkt der Revue steht in diesem Jahr Patrick Lindner, einer der beliebtesten und erfolgreichsten Künstler des deutschsprachigen Schlagers. Seit Jahrzehnten begeistert er sein Publikum mit seiner sympathischen Art, seiner unverwechselbaren Stimme und zahlreichen Erfolgen. Ob große TV-Shows, ausverkaufte Konzerttourneen oder beliebte Unterhaltungssendungen – Patrick Lindner gehört seit vielen Jahren zu den festen Größen der deutschen Musiklandschaft.

Do. 10. Dezember, 19 Uhr, Kultura, Öhringen, schlagershop24.com