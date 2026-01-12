Knusprige Satire vom Duo Mimikry, 18.01.26

Wenn es um Visual Comedy aus Deutschland und Frankreich geht, führt an diesen beiden Künstlern kein Weg vorbei. Elias Elastisch und Nicolas Rocher, besser bekannt als Duo Mimickry gehören zu den großen Meistern ihres Fachs und zeigen in ihrer neuen Show »Tasty Biscuits«, wo aktuell die Messlatte liegt. »Tasty Biscuits« präsentiert pointierte Kurzgeschichten – eine Art Keksdose voller überraschender Geschmacksnoten. Satire, Humor und Rhythmus treffen dabei auf Innovation, schwarzen Witz und feine Gesellschaftskritik. Jede Szene steht für sich und bietet eigene Höhepunkte: die rebellierende Zaubererassistentin, Superman im Zahnarztstuhl, ein postmodernes Puppenspiel oder die schonungslose Realität der Unterhaltungsbranche. Niemand bleibt verschont. »Tasty Biscuits« ist ein außergewöhnlicher Training für die Lachmuskeln.

Duo Mimikry, 18. Januar, 19 Uhr, Kulturhaus Silberwarenfabrik, Heubach, www.kulturmixtour.de