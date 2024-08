Körperkunst trifft Gaumenfreude im Showpalast in Tübingen ab 21. November

Der Showpalast Tübingen ist gleichermaßen einen Ort der Einkehr wie der Feste – eine Welt, in der Lebens- und Gaumenfreude, Körperkunst, Humor, Musik und eine besondere Atmosphäre zu einer magischen Einheit verschmelzen.

Hinter dem Tübinger Showpalast steht eine Konzeption, die tatsächlich an die Tradition von »Brot & Spiele« erinnert und die auf den ersten Blick einfach erscheint. Doch nimmt man sich die Zeit, die zahlreichen Bestandteile bewusst wahrzunehmen, aus denen ein vergnüglicher Abend im Ambiente des reichen Festzeltes entsteht, lässt sich erahnen, wie viel Kreativität, Professionalität, Leidenschaft und Liebe zum Detail nötig sind, bevor sich die künstlerischen Darbietungen, das Essen, Musik, Kostüm, Licht, Service und Ambiente zu einem gelungen Ganzen fügen. Die diesjährige Dinnershow vereint hoch talentierte Künstlerinnen und Künstler, mitreißende Rhythmen, waghalsige Nummern und unnachahmliche Virtuosität in einem ebenso vielfältigen wie atemberaubenden Programm. Durch den Abend voller außergewöhnlicher Erlebnisse führt Berufsmagier »Timo Marc«. Der mehrfach ausgezeichnete Entertainer sorgt mit seiner vielseitigen Zauberkunst für reichlich Verblüffung. Das Publikum darf sich beim Showpalast unter anderem auf die artistischen Hochleistungen von Veronika Faltyny am Kronleuchter, die beeindruckende Rollschuh-Performance der Skating Ernesto‘s, High-Fashion-Handstand-Equllibristik des Duos Force Majeure, oder die atemberaubenden Bouncing Jonglagen von Nicolas Longran freuen. Für die komischen Momente bei diesem einmaligen Dinner-Show-Erlebnis ist Michael Cadima aus Portugal verantwortlich. Musikalisch durch den Abend führt die bezaubernde Stimme von Sandy Müller. In diesem Jahr arbeiten der Showpalast Tübingen zum ersten Mal mit dem Meisterkoch Uwe Förster vom Restaurant Culinarium zusammen. Die Kreationen wurden speziell für den Showpalast entworfen. Auf die Gäste wartet nicht nur ein genussreiches Vier-Gänge-Gourmet-Menü, sondern sie werden bereits mit Tapas im Vorzelt begrüßt und am Tisch bekommen sie einen ganz speziellen Pimiento Shot aus der Küche.

Showpalast Tübingen

Do. 21. November bis So. 8. Dezember,

Di. bis Sa. 19 Uhr, So. 18 Uhr, Montag spielfrei

Festplatz, Tübingen,

www.showpalast-tuebingen.de