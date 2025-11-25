Kohlhepps Kabarett zwischen Klassik und Alltag, 28.11.25

Goethe kannte zwar den gesamten Faust auswendig, doch mit Smartphones hatte er keine Ahnung. Die Frage ist naheliegend: Wie nützt uns klassische Bildung im Alltag – sei es zwischen Babyjahren und Menopause, beim Elternabend oder beim Klettern im Abenteuerpark? Bernd Kohlhepp stellt dem klassischen Kanon die harte Realität entgegen und verwandelt sie in seine Classic Comedy. Er weiß, das Abendland kann er nicht allein retten – doch er wagt den Versuch. Dabei stolpert er über allerlei Hindernisse: unmotivierte Schüler, aggressive Eltern, seine eigene familiäre Krise, verborgenen Islamismus und einen fragwürdigen Schullandheimaufenthalt. Er bringt die Herausforderungen der Zeit auf die Bühne. Mit seinem Stück »Mit dem Faust auf’s Auge« setzt der süddeutsche Kabarettist die Reihe seines preisgekrönten Programms »Die Räuber oder so« frei nach Friedrich Schiller fort.

Bernd Kohlhepp, Fr. 28. November, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com