Bereits über 200 Gastspiele mit über 120.000 Zuschauern haben die Trommler von Kokubu bereits in Deutschland hinter sich gebracht. Ende März wird die neue Show »Sound of Life« in Heidenheim zu sehen sein.

Kokubu ist einer der größten Trommelshows der Welt und entführt das Publikum mit furiosen Rhytmen nach Japan. Mit ihrer neuen Show »Sound of Life« beweist die umjubelte Taiko-Trommelgruppe um Shakuhachi-Meister Chiaki Toyama erneut, dass sie nicht nur Virtuosen auf ihren Instrumenten, sondern auch Meister der Inszenierung sind. Die in schwarze Kimonos und weiße Stirnbänder gekleidete Truppe spannt den musikalischen Bogen zwischen dem Akustik-Orkan der Trommeln, die dem Boden zum Erbeben bringen, dezenter Rhythmik und dem zart-sanften Klang der Shakuhachi, der Bambuslängsflöte. In wechselnden Gruppierungen und mittels dreier unterschiedlich großer Röhrentrommeln (Taikos) bringt das 1998 gegründete Ensemble aus Osaka eine authentische und hypnotische Show auf die Bühne. Neu dabei sind außerdem zwei große O-Daiko Trommeln mit einem Durchmesser von 1,5 Metern, die der Gruppe einen noch imposanteren Auftritt geben. Mit spektakulären Choreographien und beeindruckenden Lichteffekten schaffen die Japaner eine magische Atmosphäre und erinnern an das Kaiserreich mit seinen Jahrhunderte alten Traditionen. Jedem Stück wird außerdem eine kurze Einführung vorangestellt und die Bedeutung der einzelnen Lieder erläutert. Diese handeln beispielsweise vom Eins-Sein von Körper und Geist, der Lebensfreude, der Natur, der Kraft der Jahreszeiten oder dem Glaubenssatz »Gehe vorwärts ohne zurückzuschauen«. Kokubu ist ein fesselndes Erlebnis für Ohren, Augen, Herz und Seele. Neben der Technik ist dem musikalischen Leiter Chiaki Toyama die seelische Vorbereitung der Spieler besonders wichtig: »Wa-Daiko, japanische Trommeln zu spielen, ist nicht nur die Technik mit Kraft und Kondition zu beherrschen, sondern auch der Geist muss ausgebildet werden. Auf diese Art kann die Japanische Kunst und Tradition fortgeführt werden. Ohne guten Anstand erklingen keine schönen Töne.«

Kokubu – The Drums of Japan, Fr. 28. März, 20 Uhr,

Konzerthaus, Heidenheim,

kokubu.eu