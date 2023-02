Konstantin Krimmel in Schwäbisch Hall

Konstantin Krimmel, deutsch-rumänischer Abstammung, erhielt seine erste musikalische Ausbildung bei den St. Georgs Chorknaben in Ulm. Nach erfolgreichem Gesangsstudium in Stuttgart, gewann er einige bedeutenden Wettbewerbe, so den 1. Preis beim Deutschen Musikrat. Sein Klavierpartner Ammiel Bushakevitz stammt aus Jerusalem und ist ebenso Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe. Im Rahmen seines Liederabend interpretieren sie Werke von Robert Schumann und Hugo Wolf.

Konstantin Krimmel, Mi. 15. März, 18 Uhr

Sonnenhof, Schwäbisch Hall

www.kammerkonzerte-hall.de