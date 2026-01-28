Konzert zum Valentinstag, 14.02.26

Ein Konzert zum Valentinstag hat in Feuchtwangen seit Jahren Tradition: Jedes Jahr am 14. Februar wird das Thema »Liebe« immer wieder neu aus allen erdenklichen Perspektiven betrachtet. Am Valentinstag 2026 steht sogar einer der berühmtesten Komponisten überhaupt im Fokus: Wolfgang Amadeus Mozart. Zu hören ist Christiane Karg (Sopran) gemeinsam mit der Schauspielerin Isabel Karajan (Rezitation) und der Pianistin Liese Klahn.

Sa. 14. Februar, 19 Uhr, Stadthalle Kasten, Feuchtwangen, www.feuchtwangen.de