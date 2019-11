Konzertsommer mit Alvaro Soler & Sido

»La Libertad«, »Sofia« und »El Mismo Sol«: Das sind nur drei der großen Hits von Alvaro Soler. Der spanisch-deutsche Popsänger hat bereits mehr als 30 Gold-, Platin- und Diamant-Awards abgeräumt. Seine Songs wurden allein bei Spotify knapp 390 Millionen Mal gestreamt und seinem Youtube-Kanal folgen täglich mehr als 1,7 Millionen Fans. Ganz sicher wird er auch am Freitag, 10. Juli am Mercedes-Benz Museum das Publikum begeistern. Karten für die Acts des vierten Mercedes-Benz Konzertsommers gibt es online unter www.konzertsommer.com sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die weiteren Künstler des Mercedes-Benz Konzertsommers 2020 sind unter anderem Wanda am 11. Juli 2020: Die Wiener Rockband Wanda spielt kraftvollen Rock ʼnʼ Roll mit Texten voll ironischem Schmäh. 2012 gegründet hat Wanda gerade das neue Album »Ciao!« vorgelegt. Nach den vorhergehenden Veröffentlichungen »Amore«, »Bussi« und »Niente« wird das Quintett

von einer großen Fangemeinde gefeiert und auch das Stuttgarter Publikum begeistern. Ergänzt wird das Line-Up noch um Sido am 12. Juli 2020. Der Rap-Star und »Voice of Germany«-Juror ist in diesem Jahr mit seinem achten Soloalbum »Ich & keine Maske« erneut auf Platz eins der deutschen Charts eingestiegen. Sido startet im Winter 2019 seine »Tausend Tattoos Tour« und macht mit neuer Show, neuen Songs und bekannten Hits Station beim Mercedes-Benz Konzertsommer. Am 12. Juli findet zudem der große Kinder- und Familientag im und ums Mercedes-Benz Museum statt – mit freiem Eintritt auch in die Dauerausstellung und rund zwei Dutzend Programmpunkten für alle Altersgruppen. 2019 zog das Angebot rund 12.000 Besucher an. Das Musikfestival Mercedes-Benz Konzertsommer hatte 2017 Premiere. Zu den Highlights gehörten bisher unter anderem Freundeskreis (2017) und Clueso (2018). 2019 standen Andreas Bourani, Cro, Max Herre und Walk off the Earth auf der Festivalbühne. Insgesamt mehr als 30.000 Menschen besuchten 2019 das Musikereignis und den Familientag. ame

Mercedes Benz Konzertsommer, mit Alvaro Soler (10. Juli), Wanda (11. Juli), Sido (12. Juli) und T.B.A. (9. Juli), Mercedes-Benz-Museum, Stuttgart, www.mercedes-benz.com