Konzertwochenende »Licht und Schatten«, 12. und 14.06.26

Das AALEN Festival Orchester (AAFO) lädt vom 12. bis 14. Juni zu einem besonderen Konzertwochenende unter dem Titel »Licht und Schatten« ein – und zeigt dabei, dass es längst um mehr geht als nur um ein klassisches Sinfoniekonzert.

Den Auftakt macht am Freitag, 12. Juni, um 20 Uhr ein offener Abend in »The Room«. Unter dem Titel »Ankommen« treffen kammermusikalische Beiträge auf ein Gespräch in lockerer Atmosphäre: Musikerinnen und Musiker des Orchesters kommen mit Gästen aus Wirtschaft, Kultur und öffentlichem Leben ins Gespräch – und das Publikum kann sich einbringen oder einfach zuhören. Im Mittelpunkt steht die Frage, was in unserer Gesellschaft ins Licht rückt – und was oft im Schatten bleibt.

Am Sonntagvormittag, 14. Juni um 11 Uhr, folgt im explorhino Science Center das Familienkonzert »Hören und Staunen«. Ein Bläserensemble des Orchesters macht für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren hörbar, wie Licht und Schatten klingen und wie Musik »leuchten« oder in den Schatten treten kann. Gleichzeitig werden grundlegende Phänomene von Licht und Schatten anschaulich und spielerisch vermittelt. Im Anschluss laden die interaktiven Experimentierstationen des explorhino zum eigenen Entdecken und Ausprobieren ein.

Den Höhepunkt bildet am Sonntag um 17 Uhr das Meisterkonzert in der Stadthalle Aalen. Unter dem Motto »Licht und Schatten« stehen Werke von Dmitri Schostakowitsch und Ludwig van Beethoven auf dem Programm – ein spannungsreicher Bogen von intensiver, nachdenklicher Musik bis hin zu kraftvollem Aufbruch und Zuversicht. Dirigent Gero Wittich gibt dazu eine kurze Einführung.

Expand Foto: Holger Bewersdorf

Das Besondere am AALEN Festival Orchester: Hier spielen Musikerinnen und Musiker aus großen deutschen Orchestern zusammen, viele von ihnen stammen ursprünglich aus Aalen und der Region. Für die Projekte kommen sie zurück und bringen ihre Erfahrung mit – ein Ansatz, der dem Orchester eine ganz eigene Handschrift gibt. Auch beim Ticketing geht das AAFO bewusst neue Wege: Neben dem regulären Eintritt gibt es ein »Ankommen-Ticket« für 16 Euro. Es richtet sich an alle, die klassische Musik einfach einmal ausprobieren möchten oder für die der reguläre Preis eine Hürde ist. Schülerinnen und Studierende zahlen 8 Euro.

Erstmals tritt das Orchester dabei in neuer Form auf. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Frederick Brütting wurde der gemeinnützige Verein AALEN Festival Orchester e.V. gegründet. Den Vorsitz übernimmt Dirigent Gero Wittich, stellvertretender Vorsitzender ist Konzertmeister Angelo Bard, die Funktion des Schatzmeisters liegt bei Tim Eberhardt. Mit dem Konzertwochenende zeigt das Orchester, wie sich musikalische Qualität, Nähe zum Publikum und neue Ideen verbinden lassen – und dass Kultur in Aalen lebendig ist.

Das Programm

Fr. 12. Juni, 20 Uhr, The Room: »Ankommen«

So. 14. Juni, 11 Uhr, explorhino: Familienkonzert »Hören und Staunen«

So. 14. Juni, 17 Uhr, Stadthalle: Meisterkonzert »Licht und Schatten«

AALEN Festival Orchester (AAFO), Fr. 12. & So. 14. Juni, verschiedene Spielorte Aalen, alle Infos: www.aafo.de