Kraftvolle Wölfe am 11. Oktober in der Schleyer-Halle

Powerwolf ist ohne Frage eine Band, die jeden Heavy Metal-Fan weltweit in Euphorie versetzt. Headliner- und Premium-Slots auf den wichtigsten Rock- und Metal-Festivals wie u. a. Wacken, Hellfest, Graspop, sowie massig ausverkauften Arenashows manifestieren die herausragende Position des Rudels als absolute Ausnahmeerscheinung. Die szeneprägenden Alben von Powerwolf werden von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeiert, ihre Songs sowie die beeindruckenden bildgewaltigen Musikvideos zig-millionenfach gestreamt. 20 Jahre nach ihrer Gründung im Jahr 2004 erweitern Powewolf ihr Repertoire mit höchster Qualität und fügen ihrer außergewöhnlichen Diskographie viele zukünftige Live-Hits hinzu. Ihr neues Album »Wake Up The Wicked« ist ein weiteres Statement und wird den Ausnahmestatus der Band als führende Kraft in der Welt des Heavy Metal ausbauen!

Powerwolf, Fr. 11. Oktober, 18.30 Uhr Schleyer-Halle, Stuttgart, www.musiccircus.de