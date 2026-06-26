Kreissparkasse Böblingen bringt neues Festival aufs Flugfeld, 24.07.26

Am 24. Juli erweitert die Kreissparkasse Böblingen mit einer Festival-Premiere das kulturelle Angebot in der Region. Besucher dürfen sich über ein besonderes Open-Air-Erlebnis mit dem bekannten Singer-Songwriter Tim Bendzko, Social-Media-Star Tom Twers und der Stuttgarter Newcomerin Jules freuen. Von 16 bis 22 Uhr erwartet die Festivalgänger neben den hochkarätigen Musik-Acts auch ein vielfältiges Essens- und Getränkeangebot auf dem Gelände.

»Die Förderung von Musik und Kultur in unserem Landkreis Böblingen liegt uns schon immer sehr am Herzen. Nun ist es Zeit, mit dem KSK BB Festival ein eigenes spannendes Musikevent zu veranstalten«, freut sich Vorstandsvorsitzender Michael Fritz.

Expand Foto: Jannik Kaluza Jules

Im Mittelpunkt des Festivals stehen drei Acts, die unterschiedliche Facetten der deutschsprachigen Popmusik abbilden. Headliner ist der begnadete Singer-Songwriter Tim Bendzko, der die deutschsprachige Popmusik seit den frühen 2010er-Jahren maßgeblich mitgeprägt hat. Er musste nur kurz die Welt retten – mittlerweile hat er weit über eine Million Tonträger verkauft und dafür zahlreiche Gold- und Platin-Auszeichnungen erhalten.

Unterstützt wird er von Tom Twers, der sich mit seinem packenden Signature-Mix aus modernem Deutschpop und unter die Haut gehenden Singer-/Songwriter-Einflüssen im Alleingang in den vergangenen drei Jahren den Ruf als eines der beliebtesten und eigenständigsten New Faces im deutschsprachigen Raum erspielt hat.

Das hochkarätige Line-Up wird komplettiert von der 24-jährigen Newcomerin Jule. Sie schätzt zwischen Einflüssen aus Pop und Rock vor allem die Vielfalt in ihrer musikalischen Arbeit als Songwriterin. 2023 begann sie mit ihrem neuen Sound auf Festivalbühnen wie dem Kessel Festival und als Support für Lenny Kravitz auf dem Jazz Open 2024 zu spielen.

Expand Foto: Tabby Kochen Tom Twers

Die Kreissparkasse Böblingen ist ein öffentlich-rechtliches Kreditinstitut. Mit 1.222 Mitarbeitenden an 40 Standorten – davon 13 Beratungs-Center mit einem Spezialisten-Team für die Themen Vermögensanlage, Wertpapiere, Versichern und Immobilien sowie 27 Filialen – und 26 SB-Stellen bietet die Kreissparkasse ihren Kundinnen und Kunden ein umfangreiches Finanz- und Serviceangebot. Darüber hinaus engagiert sich das Kreditinstitut in besonderem Maße für die Region.

KSK BB Festival, Fr. 24. Juli, 16 bis 22 Uhr, Flugfeld Böblingen, Kunden der Kreissparkasse erhalten die Tickets zum Sonderpreis von 25 Euro. Der reguläre Eintrittspreis beträgt 45 Euro. Tickets sind ab sofort erhältlich unter: www.kskbb-festival.de