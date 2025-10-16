Der Vorverkauf für die Kreuzgangspiele 2026 hat begonnen

Im Jahr 2026 gehen die renommierten Feuchtwanger Kreuzgangspiele bereits in die 78. Spielzeit. Insgesamt sechs Stücke stehen 2026 auf dem Spielplan: Drei auf der Bühne im romanischen Geviert vor den Arkaden, drei auf den Bühnen des Nixel-Gartens, der zweiten Festspiel-Stätte an der alten Stadtmauer mit Wehrturm. Dazu gibt es im Rahmen der Reihe Kreuzgangspiele extra – beliebt wie traditionell – wieder einen Theaterspaziergang und eine Mitternachtsrevue. Am 16. Oktober 2025 hat der Vorverkauf für die Sommer-Theatersaison 2026 begonnen. In den ersten Stunden wurden schon knapp 5.000 Tickets verkauft – ein mehr als gelungener Start in den Vorverkauf.

Die Bühnenfiguren der 78. Saison verbindet eines: Sie haben Träume, Wünsche und Sehnsüchte. Der eine sehnt sich nach der großen Liebe und nach einer Zeit, die längst vergangen und verloren ist. Der andere träumt von Überfluss und üppigen Mahlzeiten, der nächste von der Freiheit. Sie träumen davon, groß zu sein, anders zu sein, reich und wohlhabend oder frei von Zwängen und Umständen. Universell sind diese Sehnsüchte, urmenschlich. Denn wünschen wir nicht alle manchmal, etwas zu sein oder zu haben, das wir nicht sind oder das unerreichbar ist? Die Sehnsucht, das Sehnen scheint der menschlichen Natur grundsätzlich eingeschrieben. Diese großen Sehnsüchte und Träume haben auf ganz unterschiedliche Art und Weise in der Sommer-Spielzeit 2026 auf den Bühnen der Kreuzgangspiele ihren Platz.

„Der große Gatsby“ und „Diener zweier Herren“ im Kreuzgang

Im Abendspielplan im Kreuzgang sind wieder große Stoffe der Welt- und Theaterliteratur zu erleben, denn dafür sind die Kreuzgangspiele bekannt und renommiert: Das Feuchtwanger Theater bringt immer wieder die ganz großen Geschichten auf die Bühne, adaptiert berühmte Romane, erarbeitet eigene Fassungen und zeigt Klassiker in frischem und neuem Gewand.

„Der große Gatsby“ von F. Scott Fitzgerald ist einer der berühmtesten Romane der Weltliteratur. Er ist mehrfach verfilmt worden, unter anderem mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, und wird im Jahr 2025 genau 100 Jahre alt. In ihm entfaltet sich ein Panorama glühender Leidenschaften und menschlicher Sehnsüchte – mitten im Amerika der wilden 1920er Jahren, der so genannten „Roaring Twenties“. Natürlich darf hier die passende Musik nicht fehlen. „Der große Gatsby“ hat am 4. Juni im Kreuzgang Premiere. Regie führt Festspiel-Intendant Johannes Kaetzler.

Einer der größten Komödienschriftsteller der Theatergeschichte ist Carlo Goldoni und seine berühmteste Komödie ist ohne Frage „Der Diener zweier Herren“, die schon mehrfach im Kreuzgang zu sehen war. Die Kreuzgangspiele zeigen, wie erfrischend komisch sie auch heute noch ist. Und das Wichtigste: nach allerlei urkomischen und lustigen Verwicklungen wird die Liebe siegen. Premiere hat „Der Diener zweier Herren“ am 11. Juni. Die Regie übernimmt Achim Conrad.

Für Kinder: „Die kleine Hexe“ und „Die Prinzessin auf der Erbse“

Auf der Bühne im Kreuzgang träumt „Die kleine Hexe“ davon, eine große Hexe zu sein. Die berührende Geschichte von Otfried Preußler ist immer wieder ein großer Spaß für kleine und große Theaterbesucherinnen und Theaterbesucher – in der Kulisse des Kreuzgangs wird sie einen ganz besonderen Zauber entfalten. Konstantin Krisch wird wieder die Regie übernehmen. Premiere im Kreuzgang für „Die kleine Hexe“ ist am 9. Mai 2026. Für die Kleinsten ab 3 Jahren wird die BühneBumm aus Hamburg mit einer ihrer Produktionen wieder nach Feuchtwangen kommen. Im Nixel-Garten zeigen sie das Stück „Die Prinzessin auf der Erbse“, das schon 2017 das jüngste Publikum begeistert hat.

Theater für Jugendliche und Erwachsene im Nixel-Garten

Fest zum Programm der Kreuzgangspiele gehört seit vielen Jahren das Theater für junge Menschen ab 13 Jahren. Die Inszenierungen sind experimenteller, offener und verpflichten sich dem klaren Blick auf die Gegenwart junger Menschen heute. Für Jugendliche zeigen die Festspiele 2026 eine moderne Interpretation des Klassikers „Der Sandmann“ von E. T. A. Hoffmann. Regie führen Meike Pintaske und Mario Schnitzler. Das Stück hat am 9. Juli Premiere.

Seit 2024 neu etabliert ist das Theater für Erwachsene in der Nixel-Scheune. Anette Daugardt und Uwe Neumann begeisterten dort im Sommer 2025 mit einem Stück über die historische Rahel Varnhagen. 2026 kehren sie mit einer Bühnenversion des Sience-Fiction-Krimis „1984“ von Goerge Orwell zurück – ein moderner Klassiker und hochaktuell! Premiere ist am 25. Juni 2026.

Informationen zum Spielplan 2026, alle Termine sowie Karten gibt es unter Kartentelefon 09852 90444 und auf www.kreuzgangspiele.de