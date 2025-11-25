Kreuzgangspiele 2026: Große Gefühle, große Festspiele

Im Jahr 2026 gehen die renommierten ­Feuchtwanger Kreuzgangspiele bereits in die 78. Spielzeit. ­Insgesamt sechs Stücke stehen 2026 auf dem Spielplan: Drei auf der Bühne im romanischen Geviert vor den Arkaden, drei auf den Bühnen des Nixel-Gartens, der zweiten Festspiel-Stätte an der alten Stadtmauer mit Wehrturm.

Im Abendspielplan im Kreuzgang sind wieder große Stoffe der Welt- und Theaterliteratur zu erleben, denn dafür sind die Kreuzgangspiele bekannt und renommiert: Das Feuchtwanger Theater bringt immer wieder die ganz großen Geschichten auf die Bühne, adaptiert berühmte Romane, erarbeitet eigene Fassungen und zeigt Klassiker in frischem und neuem Gewand. »Der große Gatsby« von F. Scott Fitzgerald ist einer der berühmtesten Romane der Weltliteratur. Er ist mehrfach verfilmt worden, ­unter anderem mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, und wird im Jahr 2025 genau 100 Jahre alt. In ihm entfaltet sich ein Panorama glühender Leidenschaften und menschlicher Sehnsüchte – mitten im Amerika der wilden 1920er Jahren, der so genannten »Roaring Twenties«. Natürlich darf hier die passende Musik nicht fehlen. Regie führt Festspiel-Intendant Johannes Kaetzler. Einer der größten Komödienschriftsteller der Theatergeschichte ist Carlo Goldoni und seine berühmteste Komödie ist ohne Frage »Der Diener zweier Herren«, die schon mehrfach im Kreuzgang zu sehen war. Die Kreuzgangspiele zeigen, wie erfrischend komisch sie auch heute noch ist. Und das Wichtigste: nach allerlei urkomischen und lustigen Verwicklungen wird die Liebe siegen. Die Regie übernimmt Achim Conrad.

Expand Foto: Andreas Kunkel Freuen sich auf die Saison 2026: (v.l.n.r.): Teamleiter im Karten-büro Sebastian Engmann, ­Dramaturgin und Stellvertreterin der Intendanz Dr. Maria Wüstenhagen, 1. Bürgermeister Patrick Ruh und Festspiel-Intendant ­Johannes Kaetzler

Auf der Bühne im Kreuzgang träumt »Die kleine Hexe« davon, eine große Hexe zu sein. Die berührende Geschichte von Otfried Preußler ist immer wieder ein großer Spaß für kleine und große Theaterbesucherinnen und Theaterbesucher – in der Kulisse des Kreuzgangs wird sie einen ganz besonderen Zauber entfalten. Konstantin Krisch wird wieder die Regie übernehmen. Fest zum Programm der Kreuzgangspiele gehört seit vielen Jahren das Theater für junge Menschen ab 13 Jahren. Die Inszenierungen sind experimenteller, offener und verpflichten sich dem klaren Blick auf die Gegenwart junger Menschen heute. Für Jugendliche zeigen die Festspiele 2026 eine moderne Interpretation des Klassikers »Der Sandmann« von E. T. A. Hoffmann. Regie führen Meike Pintaske und Mario Schnitzler. Seit 2024 neu etabliert ist das Theater für Erwachsene in der Nixel-Scheune. Anette Daugardt und Uwe Neumann begeisterten dort im Sommer 2025 mit einem Stück über die historische Rahel Varnhagen. 2026 kehren sie mit einer Bühnenversion des Sience-Fiction-Krimis »1984« von Goerge Orwell zurück – ein moderner Klassiker und hochaktuell!

Premierentermine

9. Mai: Die kleine Hexe

4. Juni: Der große Gatsby

11. Juni: Der Diener zweier Herren

25. Juni: 1984

9. Juli: Der Sandmann

Mehr Infos unter kreuzgangspiele.de