Kreuzgangspiele 2026: Große Liebe und große Träume

In diesem Jahr gehen die renommierten Feuchtwanger Kreuzgangspiele bereits in die 78. Spielzeit. Insgesamt sechs Stücke stehen auf dem Spielplan: Drei auf der Bühne im romanischen Geviert vor den Arkaden, drei auf den Bühnen des Nixel-Gartens, der zweiten Festspiel-Stätte an der alten Stadt-mauer. Alle Bühnenfiguren der Saison verbindet ­eines: Sie haben Träume und Sehnsüchte. Der eine sehnt sich nach der großen Liebe und nach einer Zeit, die längst vergangen ist. Der andere träumt von Überfluss und üppigen Mahlzeiten, der nächste von der Freiheit. Sie träumen davon, groß zu sein, anders zu sein, reich und wohlhabend oder frei von Zwängen. Diese großen Sehnsüchte haben auf ganz unterschiedliche Art und Weise in der Sommer-Spielzeit 2026 auf den Bühnen der Kreuzgangspiele ihren Platz.

Im Abendspielplan im Kreuzgang sind wieder große Stoffe der Welt- und Theaterliteratur zu erleben, denn dafür sind die Kreuzgangspiele bekannt: Das Feuchtwanger Theater bringt immer wieder die ganz großen Geschichten auf die Bühne, adaptiert berühmte Romane, erarbeitet eigene Fassungen und zeigt Klassiker in frischem und neuem ­Gewand. »Der große Gatsby« von F. Scott Fitzgerald ist einer der berühmtesten Romane der Weltliteratur. Er ist mehrfach verfilmt worden, unter anderem mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. In ihm entfaltet sich ein Panorama glühender Leidenschaften und menschlicher Sehnsüchte – mitten im Amerika der wilden 1920er Jahren, der »Roaring Twenties«. Einer der größten Komödienschriftsteller ist Carlo Goldoni und seine berühmteste Komödie ist ohne Frage »Der Diener zweier Herren«, die schon mehrfach im Kreuzgang zu sehen war. Die Kreuzgangspiele zeigen, wie erfrischend komisch sie auch heute noch ist. Und das Wichtigste: nach allerlei ­urkomischen und lustigen Verwicklungen wird die Liebe siegen.

Im Kreuzgang träumt »Die kleine Hexe« davon, eine große Hexe zu sein. Die berührende Geschichte von Otfried Preußler ist immer wieder ein großer Spaß – in der Kulisse des Kreuzgangs wird sie einen ganz besonderen Zauber entfalten. Für die Kleinsten ab 3 Jahren ist im Nixel-Garten »Die Prinzessin auf der Erbse« zu sehen.

Fest zum Programm der Kreuzgangspiele gehört seit vielen Jahren das Theater für junge Menschen. Die Inszenierungen sind experimenteller, offener und verpflichten sich dem klaren Blick auf die Gegenwart. Für Jugendliche zeigen die Festspiele 2026 eine moderne Interpretation des Klassikers »Der Sandmann« von E. T. A. Hoffmann. In der Nixel-Scheune gibt es außerdem eine Bühnenversion des Sience-Fiction-Krimis »1984« von George Orwell – ein moderner Klassiker und hochaktuell!

Premierentermine

9. Mai: Die kleine Hexe

4. Juni: Der große Gatsby

11. Juni: Der Diener zweier Herren

25. Juni: 1984

9. Juli: Der Sandmann

Informationen zum Spielplan 2026, alle Termine sowie Karten gibt es unter Kartentelefon 09852 90444 und auf www.kreuzgangspiele.de