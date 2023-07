Kreuzgangspiele extra ab Oktober 2023 in Feuchtwangen

Auch wenn die Sommer-Festspielzeit 2023 am 13. August vorbei ist, können sich Theater- und Musikbegeisterte auf fünf Veranstaltungen der Reihe Kreuzgangspiele extra freuen, die sich von Oktober 2023 an bis in den März 2024 erstrecken. Am 13. Oktober 2023, um 20 Uhr kommt Emanuele Soavi, der u.a. die Choreografien für »Cabaret« 2014 und für »Kiss me, Kate« 2017 verantwortet hat, mit seiner Tanzkompanie und dem Stück »INVASION. The Offenbach Project.« nach Feuchtwangen: Offenbach und Elektronik, zeitgenössischer Tanz und Mode, Vergangenheit und Gegenwart, Kunst und Unterhaltung – all das trifft hier aufeinander. Gemeinsam mit dem Soundkünstler Stefan Bohne, zwei Cellistinnen und Mode von Comme des Garçons bitten Emanuele Soavi und sein Ensemble zu einer lustvoll-exaltierten Performance. Der Abend am 17. November 2023 widmet sich ab 20 Uhr in der Stadthalle Kasten einem ganz besonderen Künstler: Udo Jürgens. Der Pianist Bernd Meyer, musikalischer Leiter vieler Musical-Produktionen und zahlreicher Mitternachtsrevuen der Kreuzgangspiele, und der Sänger Markus Engelstaedter verneigen sich mit ihrem neuen Programm vor dem Lebenswerk des bedeutendsten deutschsprachigen Entertainers. Hits wie »17 Jahr, blondes Haar«, »Ein ehrenwertes Haus«, »Immer wieder geht die Sonne auf« und »Ich war noch niemals in New York«, der Grand Prix Eurovision de la Chanson Siegertitel »Merci, Chérie« oder das, aus der Comic Serie »Tom & Jerry« bekannte »Vielen Dank, für die Blumen«, werden an diesem Abend genauso erklingen, wie ausgewählte Stücke aus seinem früheren Schaffen. Im Februar und im März 2024 stehen ein Kabarett-Abend mit Christine Schütze, das Schauspiel »Schuld und Sühne« nach Fjodor Dostojewski und ein Konzert mit der A-capella-Formation Viva Voce auf dem Programm der Reihe Kreuzgangspiele extra.

Foto: Uli Zrenner-Wolkenstein

Informationen sowie Karten gibt es unter www.kreuzgangspiele.de