Kreuzgangspiele extra: Herbst-Winter-Programm beginnt im Oktober

Am 14. August wurde im Kreuzgang die letzte Vorstellung der Saison 2022 gespielt. Mit insgesamt 42.581 Zuschauerinnen und Zuschauern schließen die Kreuzgangspiele eine schwierige Saison damit sehr erfolgreich ab.

Besonders das Kindertheater konnte mit mehr als 23.000 Besucher*innen mehr Menschen erreichen als je zuvor. Die Vorbereitungen für die nächste Saison, in der die Festspiele ihren 75. Geburtstag feiern, laufen bereits. Die Stücke stehen fest und auch das Herbst-Winter-Programm ist fest geplant. Es beginnt am 29. Oktober mit einer Konzertlesung in der Stadthalle Kasten – zwei Tage nach dem Vorverkaufsstart für die Sommer-Saison 2023, die vom 13. Mai bis zum 13. August stattfinden wird. Über 150 Vorstellungen werden im Sommer auf den Bühnen im Kreuzgang, im Nixel-Garten und auf dem Marktplatz zu erleben sein. Von Oktober 2022 bis März 2023 stehen vier Veranstaltungen auf dem Programm.

Helmut Mooshammer und Franz Josef Strohmeier kommen zurück

Foto: Gregory B. Waldis Helmut Mooshammer

Teil des Konzeptes der Reihe Kreuzgangspiele extra ist es, Kreuzgangschauspieler*innen, die im Sommer auf der Bühne standen, im Herbst und im Winter mit eigenen Programmen in die Kreuzgangstadt zurückzuholen. Im extra-Programm 2022/2023 werden Helmut Mooshammer und Franz Josef Strohmeier zu erleben sein: Beide waren im Sommer 2022 im „Weißen Rössl“ aktiv; Helmut Mooshammer als Kaiser Franz Joseph II. und Franz Josef Strohmeier als Leopold Brandmeyer.

Den Anfang macht am Samstag, den 29. Oktober 2022, um 20 Uhr, in der Stadthalle Kasten, Helmut Mooshammer, der gemeinsam mit der Pianistin Senka Brankovic auf der Bühne stehen wird. Ihr Programm trägt den Titel „Jage die Ängste fort“. In gemeinsamer Recherche haben es Helmut Mooshammer und Senka Brankovic entwickelt; es begleitet das jüdische Kulturleben des 19. und 20. Jahrhunderts in Österreich und Deutschland in seinen Höhen und Tiefen, präsentiert seine Blütezeit, beklagt die dunkelsten Tage der menschlichen und künstlerischen Erniedrigung, um dann das Überleben, den Mut zur Kunst und Kreativität und den Lebenswillen zu zelebrieren. Helmut Mooshammer liest unter anderem Texte von Viktor Frankl, Mascha Kaléko, Joseph Roth und Stefan Zweig. Senka Brankovic spielt Kompositionen von Alexander Zemlinsky, Hans Gál, Erich Wolfgang Korngold, Arnold Schönberg und Walter Arlen - allesamt Künstler, die in den 1930er Jahren aus Deutschland fliehen mussten.

Im November sind die Kreuzgangspiele wieder in den Regina Lichtspielen zu Gast: Der äußerst musikalische Abend am 15. November 2022 beginnt um 20 Uhr und widmet sich unter dem Titel „Peng Peng Parker“ einer der schillerndsten Persönlichkeiten der amerikanischen Literaturgeschichte: Dorothy Parker, Dichterin, Geliebte, Werbetexterin und Oscar-Nominee. Sie schrieb über die Liebe und das Leben, seufzend und lachend, mal zart, mal hart, immer trinkfest. Ein New York der 20er Jahre ohne diese Ikone ist undenkbar. Aus der Fülle von Parkers Spott-, Humor und Liebesgedichten für Kollegen, Hunde und Männer haben die vielfach preisgekrönte Autorin Nora Gomringer, der Jazz-Pianist Philip Frischkorn und der Jazz-Schlagzeuger Philipp Scholz erstaunliche Songs geschaffen, rhythmisch, witzig und eigen. Das englische Original wie auch die kongenialen Übersetzungen durch Ulrich Blumenbach („Denn mein Herz ist frisch gebrochen“, Dörlemann 2017) erklingen dabei zu gleichen Teilen.

Am 3. Februar 2023 haben hat Kreuzgangspiele extra einen Literatur-Klassiker im Programm und betreten zugleich völliges Neuland: Ab 20 Uhr ist ein Hörspielkonzert von E. T. A. Hoffmanns „Die Elixiere des Teufels“ zu erleben. Dieser Text gehört zu den wohl virtuosesten und geheimnisvollsten der sogenannten Schwarzen Romantik: Eine fesselnde, große Story von atemberaubender Spannung und Dichte und zugleich eine der eindringlichsten und berührendsten Geschichten des Genres. Hoffmanns Roman erzählt von dem jungen und besonders begabten Mönch Medardus, der im Bamberger Kapuzinerkloster zum erfolgreichen Kanzelprediger aufsteigt. Als ihm eines Tages auch die Sorge für die seltsame Reliquienkammer übertragen wird, erfährt er von einer rätselhaften Flasche, die dort gehütet wird. Der geheimnisvolle Inhalt wurde der Legende nach vom Teufel selbst gebraut, doch wer glaubt schon an solche Geschichten... Es spielt und rezitiert und klingt das Midnight Story Orchestra.

Foto: Fiazoli Senka Brankovic

Den Abschluss der kleinen Herbst-Winter-Reihe – bevor im April die Proben für die Sommer-Saison 2023 beginnen – bildet der Theatermonolog mit Franz Josef Strohmeier, der am 4. März 2023, um 20 Uhr, mit Patrick Süskinds „Der Kontrabass“ in der Stadthalle Kasten gastiert: Ja, man hat es nicht leicht als Kontrabassist in einem großen Orchester. Der Protagonist des Stückes (Franz Josef Strohmeier in einer Paraderolle) erzählt uns vom Alltag mit dem größten, unhandlichsten und "un-solistischsten" Solo-Instrument, von seinen Nöten und seinen Träumen, von seinem Minderwertigkeitsgefühl und – von seiner heimlichen Liebe zur Sopranistin Sarah. Seine manchmal nörgelnde Unzufriedenheit, aber auch seine scharfzüngige Kritik an denen, die schuld sind an seiner Situation, bis hin zu brillant gespielter „Selbstgefälligkeit“, offenbaren die Abgründe des Künstlerdaseins. Süskind hat ein Solo für einen Schauspieler geschrieben einfühlsam, bitter-komisch und voll Esprit. Der Monolog „Der Kontrabass“, einst vor 35 Jahren uraufgeführt am Münchner Cuvilliéstheater und längst ein ebenso berühmtes wie unterhaltsames Stück Theatergeschichte, machte Patrick Süskind auf einen Schlag bekannt. Mit dem Roman „Das Parfüm“ (verfilmt von Tom Tykwer) erlangte er kurz darauf Weltruhm.

Festspiel-Sommer-Saison 2023 beginnt im Mai – Jubiläum 75 Jahre Kreuzgangspiele

Im Kreuzgang versprechen die Kreuzgangspiele auch in der Jubiläumsspielzeit 2023 beste Unterhaltung mit großen Produktionen: Intendant Johannes Kaetzler übernimmt im Sommer 2023 die Regie für „Jedermann“ von Hugo von Hofmannsthal. Als zweite Abendproduktion steht die herrlich bissige Komödie „Der Geizige“ von Molière auf dem Spielplan. Großes Theater mit großen Themen, die die Zeit überdauern und die Menschen bewegen bis in die Gegenwart hinein. In die wilde Natur des Dschungels entführt „Das Dschungelbuch“ Familien und Kinder ab 5 Jahren.

Für die kleinsten Zuschauerinnen und Zuschauer ab 3 Jahren wird die BühneBumm wieder nach Feuchtwangen kommen. Judith Mauch und Katrin Sagener spielen das Märchen „Der kleine Häwelmann“, das Theodor Storm 1849 für seinen Sohn geschrieben hat. Für Jugendliche und junge Erwachsene steht ein Theaterprojekt auf dem Spielplan, das sich von der Gegenwart aus dem Fragment „Woyzeck“ von Georg Büchner nähert.

Schon 2019 zum Stadtjubiläum ein voller Erfolg und ein unvergessenes Spektakel, wird der Markplatz auch zum 75. Geburtstag der Kreuzgangspiele wieder zur Bühne. Zu sehen ist ein großes Spiel, das auf dem Mysterienspiel „Das große Welttheater“ von de la Barca / Hofmannsthal. Damit feiern wir mit Lust und Dankbarkeit die 75. Spielzeit der Kreuzgangspiele.

Alle Informationen und Termine der Spielzeit 2023 finden sich demnächst auf www.kreuzgangspiele.de