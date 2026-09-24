Kreuzgangspiele extra 2026/27: Lyrics, Songs und eine Reise in die Nacht

Die Reihe Kreuzgangspiele extra ist seit vielen Jahren das Begleitprogramm zur Sommer-Saison der Kreuzgangspiele: Im Rahmen der Reihe finden der Theaterspaziergang und die Mitternachtsrevue mit dem Ensemble der Kreuzgangspiele statt, darüber hinaus aber auch Veranstaltungen von Oktober bis März, die das Programm der Festspiele ergänzen. Los geht es am 24. Oktober mit »Farben für Annette von Droste-Hülshoff«. Philipp Scholz und Nora Gomringer widmen sich seit 2015 der Beschäftigung mit Literatur. Beide Künstler, der Schlagzeuger und Improvisationsmusiker Philipp Scholz und die Lyrikerin und Performerin Nora Gomringer, ­vertonen Texte der Weltliteratur. Für »Farben für Annette von Droste-Hülshoff« wird das Duo mit Philip Frischkorn am Piano und Andris Meinig am Kontrabass zu einem Quartett erweitert. Die ­Musiker haben Jazz-Versionen der Original-Texte Annette von Droste-Hülshoffs aus dem 19. Jahrhundert geschaffen.

»Der Zauberberg«, Thomas Manns Meilenstein der Literaturgeschichte, entführt in die bizarre Welt ­eines Lungensanatoriums im schweizerischen Hochgebirge. In schnellen Wechseln aus gelesenen Passagen sowie gespielten und hörspielartigen Szenen bleiben Achim Conrad und Thomas Zieler im szenischen Live-Hörspiel »Hans Castorps Reise in die Nacht« am 5. Dezember stets nah am Helden des Romans und spüren erstaunlichen Parallelen zur »großen Gereiztheit« unserer heutigen Gesellschaft nach. Im neuen Jahr geht es literarisch weiter: In eindringlicher Weise hat Bernd Lhotzky eine Auswahl der Sonette von William Shakespeare neu vertont. Gemeinsam mit dem Komponisten und Quadro Nuevo erweckt die Schauspielerin ­Birgit Minichmayr am 30. Januar im Rahmen von »As An Unperfect Actor« die vor über 400 Jahren erschienenen Gedichte zu neuem Leben. Der 1958 veröffentlichte Roman »Frühstück bei Tiffany« von Truman Capote um das ­lebenslustige, aber ­geheimnisvolle Partygirl Holly Golightly erlangte nicht nur dank der Verfilmung mit Audrey Hepburn große Berühmtheit, sondern steht auch am 14. ­Februar im Mittelpunkt: Gelesen werden Auszüge aus dem Roman von Burgschauspieler Markus Meyer. An zwei Flügeln sind zu hören: Chris Hopkins und Thilo Wagner. Den Abschluss ­bildet am 5. März der Schauspieler Oliver Wnuk, der unter dem Titel »Wnuk denkt laut und liest was vor« aus seinem Buch »Besser wird’s nicht« liest.

Auch das Programm für die 79. Kreuzgangspiele steht: Zu sehen ist unter anderem »Ein Sommernachtstraum« von William Shakespeare, »Dr. Jekyll und Mr. Hyde« als Musical nach Robert Louis ­Stevenson und für Kinder »Michel in der Suppenschüssel« von Astrid Lindgren. Der Vorverkauf für die Sommer-Festspielzeit beginnt am 15. Oktober 2026.

Programm:

Sa. 24. Oktober, 20 Uhr: Farben für Annette von Droste-Hülshoff

Sa. 5. Dezember, 20 Uhr: Hans Castorps Reise in die Nacht

Sa. 30. Januar, 20 Uhr: As An Unperfect Actor: Shakespeare-Sonette neu vertont

So. 14. Februar, 20 Uhr: Konzert zum Valentinstag – Truman -Capote: Frühstück bei Tiffany

Fr. 5. März, 20 Uhr: Wnuk denkt laut und liest was vor Alle Veranstaltungen finden in der Stadthalle Kasten statt.

Mehr Infos unter kreuzgangspiele.de