Kreuzgangspiele extra: Udo

Der Abend am 17. November widmet einem ganz besonderen Künstler: Udo Jürgens. Er zählt zu den erfolgreichsten männlichen Solokünstlern der Welt. Er komponierte mehr als 1000 Lieder und verkaufte in seiner mehr als sechzig Jahre andauernden Karriere über 105 Millionen Tonträger. Der Sänger Markus Engelstaedter und der Musiker Bernd Meyer, musikalischer Leiter vieler Musical-Produktionen und zahlreicher Mitternachtsrevuen der Kreuzgangspiele, verneigen sich vor dem Lebenswerk des bedeutendsten deutschsprachigen Entertainers Udo Jürgens. Hits wie »17 Jahr, blondes Haar«, »Ein ehrenwertes Haus«, »Immer wieder geht die Sonne auf« und »Ich war noch niemals in New York« oder das, aus der Comic Serie Tom & Jerry bekannte »Vielen Dank, für die Blumen«, werden an diesem Abend genauso erklingen, wie ausgewählte Stücke aus seinem früheren Schaffen.

Fr. 17. November, 20 Uhr, Stadthalle Kasten, Feuchtwangen

www.kreuzgangspiele.de