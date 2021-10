Kreuzgangspiele Feuchtwangen: »Lass uns verschwinden!«

Im Rahmen der Reihe »Jüdisches Feuchtwangen« präsentieren die Kreuzgangspiele Feuchtwangen die Theaterperformance »Lass uns verschwinden!«, die am 12. November, um 20 Uhr in der Stadthalle Kasten Premiere haben wird.

Neu ist dieses Projekt in mehrfacher Hinsicht: Zum einen gibt es zum ersten Mal eine Produktion der Kreuzgangspiele mit Probenbeginn, Ensemble, Premiere und Vorstellungen außerhalb der Sommer-Spielzeit, zum anderen betritt das Projekt an sich Neuland. So wird das Stück zu gleichen Anteilen aus Tanz und Schauspiel bestehen, Regie und Choreografie sind gleichberechtigt und arbeiten Hand in Hand. Schauspiel, Tanz und Performance verschmelzen zu einem einmaligen Theatererlebnis. Die Bühne wird sich in der Mitte des Raumes befinden, das Publikum ist nah am Geschehen. Im Zentrum der Performance steht ein tatsächliches historisches Ereignis: Die Einweihung der Feuchtwanger Synagoge im Jahr 1833. Welche Erinnerungen verknüpfen sich mit diesem Ereignis? Was sagen die Quellen? Und was assoziieren wir heute? Und welche Eindrücke damals Anwesender können wir imaginieren? Ein spannendes Projekt voller Emotionen, das tief in die Geschichte eindringt, zugleich aber die Gegenwart im Blick hat und auf die Zukunft hinausweist. Nach der Premiere am 12. November 2021 gibt es weitere Vorstellungen bis zum 19. November.

Regie führt Alexander Ourth. Auf der Bühne sind Meike Pintaske, Mario Schnitzler, Chantale Schumacher, Enora Gemin, Sonja Pfennigbauer und Julia Rajsp zu sehen. Das Kostümbild stammt von Heike Engelbert. Für die Choreografie ist Giovanni Zazzera verantwortlich.

Die Produktion »Lass uns verschwinden!« ist nicht nur Teil der Reihe »Jüdisches Feuchtwangen«; als Projekt der Kreuzgangspiele reiht sie sich ein in das vielfältige Programm des Feuchtwanger Theaters. In der Sommer-Spielzeit 2022 stehen vom 5. Mai bis zum 14. August 2021 dann das Singspiel »Im weißen Rössl«, das Schiller-Drama »Kabale und Liebe«, für Familien »Pippi Langstrumpf«, »Frederick« und »Das Spiel vom dicken, fetten Pfannekuchen« sowie die Produktionen »Bachmann« und »Antigone-Projekt« für Jugendliche und junge Erwachsene auf dem Spielplan.

»Lass uns verschwinden!«, Fr. 12. November bis 19. November Stadthalle Kasten, Feuchtwangen, www.kreuzgangspiele.de