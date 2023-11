Kreuzgangspiele Feuchtwangen: Der Vorverkauf für 2024 hat begonnen!

Bei den Kreuzgangspielen startet die Festspiel-Freude bereits im Herbst, denn traditionell beginnt im Oktober der Vorverkauf für die darauffolgende Sommer-Saison.

So auch in diesem Jahr: Der Spielplan für die 76. Spielzeit der Kreuzgangspiele, die 16. unter der Intendanz von Johannes Kaetzler, wurde bereits im Juli vom Stadtrat der Stadt beschlossen und offiziell bekannt gegeben. Ab jetzt können Karten für alle Stücke und Veranstaltungen vom 11. Mai bis zum 11. August 2024 gekauft werden.

Intendant Johannes Kaetzler betont beim Pressegespräch zum Vorverkaufsstart, er sei auch nach den vielen Jahren der Arbeit im Dienste der großen Feuchtwanger Festspiele nicht müde und voller Motivation. Er freut sich auf eine neue Saison des Theaters. Jede neue Saison ist für die Theatermacher:innen der Kreuzgangspiele ein Neuanfang im besten Sinne. Und so wurden auch die Stücke der Saison 2024 ganz im Geiste des Bewusstseins für die Tradition und die Historie der Festspiele und zugleich mit dem offenen Blick auf die Themen und Herausforderungen der Gegenwart ausgewählt.

Auf dem Abend-Spielplan im Kreuzgang stehen Friedrich Dürrenmatts „Der Besuch der alten Dame“ sowie der Krimi-Klassiker von Agatha Christie „Mord im Orientexpress“. Für Familien und Kinder ab 5 Jahren ist im Kreuzgang „Ronja Räubertochter“ nach dem Kinderbuch von Astrid Lindgren zu erleben. Im Nixel-Garten stehen ebenfalls drei Stücke auf dem Programm: Für die Kleinsten ab 3 Jahren zeigen die Kreuzgangspiele „Der Regenbogenfisch“, für junge Menschen ab 13 eine moderne Adaption des Faust-Klassikers von Johann Wolfgang von Goethe mit dem Titel „#Faust/Zwei Seelen“ sowie den Theatermonolog von Yasmina Reza „Anne-Marie die Schönheit“ von und mit Helmut Mooshammer. In der Reihe Kreuzgangspiele extra stehen der Theaterspaziergang, 2024 unter dem Motto „Reisezauber“, und die musikalische Mitternachtsrevue, im nächsten Sommer am 12. und am 26. Juli, auf dem Spielplan.

Regisseurinnen und Regisseure 2024

Foto: Matthiesen Sehr erfolgreich war Lennart Matthiesen mit seinem Kindertheater im Kreuzgang. Nun inszeniert er erstmals eine Abendproduktion: Agatha Christies „Mord im Orientexpress“.

Festspiel-Intendant Johannes Kaetzler freut sich, dass erfahrene und innovative Regisseurinnen und Regisseure für die Neuinszenierungen engagiert werden konnten: „Ein tolles, junges Team, das das hohe Niveau der Kreuzgangspiele weiter festigen wird und dem Bild des traditionsreichen Theaters moderne, zeitgemäße Facetten hinzufügen kann.“ Er selbst übernimmt die Regie für Friedrich Dürrenmatts „Der Besuch der alten Dame“ und erarbeitet das Konzept für „#Faust/Zwei Seelen“, das im Nixel- Garten zur Aufführung kommt.

Den Krimi-Klassiker „Mord im Orientexpress“ inszeniert Lennart Matthiesen, der in Feuchtwangen kein Unbekannter ist: Seit 2014 steht er für die Festspiele auf der Bühne, seit 2017 führt er auch Regie, zunächst im Nixel-Garten und seit 2019 im Kreuzgang, wo er die Stücke für Kinder verantwortete – und das sehr erfolgreich! Seine Inszenierungen von „Pippi Langstrumpf“ (2022) und „Das Dschungelbuch“ (2023) erreichten wahre Zuschauerrekorde. 2023 wurde er für seine herausragenden künstlerischen Leistungen mit dem Theaterpreis der Fränkischen Landeszeitung ausgezeichnet.

Für das Kinder- und Familienstück „Ronja Räubertochter“ konnte mit Bettina Ostermeier eine Regisseurin gewonnen werden, die seit einigen Jahren erfolgreich im Bereich Kindertheater inszeniert, die als studierte Musikerin mit viel Erfahrung als musikalische Leiterin diverser Produktionen und als ehemalige Leiterin der Schauspielmusik des Staatstheaters Nürnberg eine frische und sehr musikalische Perspektive einbringen wird.

Im Nixel-Garten wird Konstantin Krisch, seit 2023 im Leitungsteam der Kreuzgangspiele, die Regie für das Kleinkinderstück „Der Regenbogenfisch“ übernehmen. Als Schauspieler war er bereits viele Male auf der Kreuzgang- Bühne zu erleben, unvergessen ist unter anderem seine Darstellung des „Peter Pan“ 2016. Daneben war er als Choreograf tätig und hat sich im Bereich Theaterpädagogik, als Leiter der Theaterworkshops und als Moderator einen Namen gemacht. In der 75. Spielzeit war er zudem als Regisseur für den Theaterspaziergang verantwortlich.

Maike Bollow übernimmt die Rolle der „alten Dame“

Foto: M. Knickriem Die Schauspielerin Maike Bollow ist 2024 im Kreuzgang als ClaireZachanassian zu erleben.

Besonders erfreut sind die Kreuzgangspiele, dass für die Hauptrolle in Dürrenmatts Komödie „Der Besuch der alten Dame“ eine Schauspielerin engagiert werden konnte, die sowohl im Theater als auch in Film und Fernsehen große Erfolge gefeiert hat: Maike Bollow. Die gebürtige Berlinerin ging nach dem Studium an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover in ihr erstes Festengagement ans Staatstheater Hannover unter der Leitung von Ulrich Khuon. Zahlreiche Gastengagements an verschiedenen Theatern beispielsweise in Hamburg, Frankfurt und Düsseldorf folgten. Ihre Fernseh-karriere begann mit der ZDF-Serie „Freunde fürs Leben“. Danach stand sie u. a. für Serienhauptrollen wie „Herzschlag - Das Ärzteteam Nord“ und „Notruf Hafenkante“ vor der Kamera sowie in Hauptrollen für große TV-Events wie „Der Prinz von nebenan“ (RTL), als Chefin des „Tatort“-Hamburg oder in dem international gefeierten Kinofilm „Heute bin ich blond“ von Marc Rothemund. 2014 war sie in der ARD-Serie „Roten Rosen“ als Hauptdarstellerin der Tine Hedelund zu sehen, wo sie sich in die Herzen vieler Fans spielte. Seit 2015 dreht sie in einer wiederkehrenden Gastrolle bei „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“ und übernahm zuletzt Rollen in „Soko Leipzig“ (ZDF) und „Kroymann“ (ARD).

Weitere Informationen und Karten gibt es unter www.kreuzgangspiele.de