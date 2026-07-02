Kreuzgangspiele Feuchtwangen: Der Spielplan für 2027 steht

Die aktuelle 78. Spielzeit der Kreuzgangspiele ist in vollem Gange: Noch bis zum 16. August entführen die Festspiele ihr Publikum auf den Bühnen im Kreuzgang und im Nixel-Garten fast täglich in berührende, zauberhafte und dramatische Theaterwelten. Hinter den Kulissen wurde jedoch schon an der nächsten, der 79. Saison des Feuchtwanger Freilichttheaters gearbeitet. In der Sitzung am 1. Juli ist das von der Theaterleitung vorgeschlagene Programm für 2027 vom Stadtrat einstimmig beschlossen worden.

Shakespeares „Sommernachtstraum“ und „Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ im Kreuzgang

Mit dem „Sommernachtstraum“ von William Shakespeare kehrt der berühmteste Englische Dramatiker 2027 wieder zurück ins romanische Geviert – und damit auch eines seiner bekanntesten Stücke. Die Regie übernimmt Festspiel-Intendant Johannes Kaetzler. Aus der spannenden Erzählung „Der merkwürdige Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ macht Lennart Matthiesen gemeinsam mit Michael Reffi ein rasantes dramatisches Musical, in dem sich ein gigantischer Kampf zwischen Gut und Böse entfaltet. Der Titel im Kreuzgang: „Dr. Jekyll und Mr. Hyde“.

Kinderbuchklassiker im Kreuzgang und im Nixel-Garten: „Michel“ und „Oh, wie schön ist Panama“

Für Kinder und Familien planen die Kreuzgangspiele Neuinszenierungen großer Klassiker der Kinderliteratur: Im Kreuzgang ist „Michel in der Suppenschüssel“ von Astrid Lindgren zu sehen, auf der Nixel-Bühne erkunden Tiger und Bär die Welt in Janoschs „Oh, wie schön ist Panama“.

Wie in den vergangenen Jahren auch sind im Sommer 2027 wieder ein Jugendstück und ein weiteres Stück für Erwachsene auf der Nixel-Bühne zu sehen: Für Jugendliche Bertold Brechts Lehrstück „Der Jasager. Der Neinsager.“, und für Erwachsene ist an der alten Stadtmauer eine Bühnenfassung von Hans Falladas „Jeder stirbt für sich allein“ zu erleben.

Wieder geplant sind in der Reihe Kreuzgangspiele extra der Theaterspaziergang, 2027 unter dem Titel „Heiße Spuren“, und die Mitternachtsrevue mit dem Ensemble der Kreuzgangspiele. Der Vorverkauf für die 79. Spielzeit beginnt am 15. Oktober 2026.

Aktuelle Spielzeit 2026 läuft noch bis zum 16. August

In der aktuell noch laufenden Spielzeit ist unter anderem zu sehen „Der große Gatsby“ sowie die italienische Komödie „Der Diener zweier Herren“ von Carlo Goldoni – beide im Kreuzgang vor den romanischen Arkaden. Für Kinder ab 5 Jahren zeigen die Festspiele „Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler. Im Nixel-Garten an der alten Stadtmauer gibt es für die Kleinsten „Die Prinzessin auf der Erbse“ und für Jugendliche E. T. A. Hoffmanns „Der Sandmann“.

Informationen und Karten zur laufenden Spielzeit gibt es auf www.kreuzgangspiele.de