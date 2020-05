Kreuzgangspiele legen Sonderprogramm auf

Seit dem 14. Mai ist klar: Nach Pfingsten darf geprobt werden und auch Theater ist möglich. Deshalb haben die Kreuzgangspiele nun ein Sonderprogramm aufgelegt, das in 80 Vorstellungen zwischen dem 1. Juli und dem 16. August Theaterstücke zeigt.

Zu erleben ist das gesamte Ensemble der Kreuzgangspiele in einem umfangreichen und vielfältigen Programm, gemeinsam und in Stücken mit ein bis zwei Akteuren. Karten gibt es ab 2. Juni 2020. Die Verantwortlichen der Kreuzgangspiele haben diesen Sonderspielplan streng nach den behördlichen Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie entworfen. Die Eindämmung der Pandemie war im April der Grund dafür, dass der ursprüngliche Spielplan 2020 mit „Dracula“, „Ende gut, alles gut“, „Das Sams – Eine Woche voller Samstage“, „Die Räuber“ und „Frederick“ – erste Premiere wäre am 10. Mai gewesen – komplett mit allen Terminen auf den Sommer 2021 verschoben worden ist. Durch den extrem erfolgreichen Vorverkauf der genannten Stücke wäre eine Durchführung der Vorstellungen nach den aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln nicht möglich gewesen. Bis weit in den März konnten die Kreuzgangspiele für 2020 einen Vorverkaufsrekord verzeichnen – so waren bis zum 10. März 2020 so viele Karten verkauft worden wie nie zuvor.

Um unter den gegebenen Umständen und im Bewusstsein unserer großen Verantwortung für alle – Publikum und Ensemble – trotzdem ein angemessenes und vielfältiges Theaterprogramm bieten zu können, haben die Festspiele ein Sonderprogramm entworfen, dass es in dieser Form noch nie gab und das einzigartig ist: Neue Formate, neue Projekte, neue Stücke, neue Konzerte. Alles wird natürlich den behördlichen Anordnungen angepasst, Abstände sollen in jedem Fall eingehalten werden, und auch die Programme auf der Bühne werden den Vorgaben gemäß inszeniert. Hierzu wird es zeitnah einen Spielplan geben, der dann sowohl im Internet als auch in Papierform erhältlich ist.

Eines können die Festspiele allerdings schon jetzt versprechen: Der Sonderspielplan bietet eine Fülle von überraschenden, unterhaltsamen und berührenden Projekten, spannend und mitreißend und so, wie die Kreuzgangspiele noch nie zu sehen waren. Ein einmaliges Erlebnis! Ganz nach dem Motto: Neues Spiel, neues Glück!

Mehr Informationen gibt es auf www.kreuzgangspiele.de.