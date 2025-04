Kreuzgangspiele: Lust auf Theater

Im Interview erklärt der Intendant der Kreuzgangspiele, Johannes Kaetzler, seine Auffassung von Theater und gibt Einblicke in die Abendstücke der kommenden Sommer-Saison 2025. Die inzwischen 77. Spielzeit der renommierten Kreuzgangspiele findet vom 10. Mai bis zum 17. August statt. Neben »Stolz und Vorurteil« und »Sherlock Holmes – ein Skandal« ist im Kreuzgang »Meisterdetektiv Kalle Blomquist« für Kinder und Familien zu sehen. Im Nixel-Garten steht für kleine Kinder ab 3 Jahren »Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?«, für junge Menschen »Julia und Romeo« nach William Shakespeare und »Rahel« für Erwachsene auf dem Programm.

Expand Nina Kaetzler Intendant der KreuzgangspieleJohannes Kaetzler

Insgesamt werden Sie sechs Stücke auf die Bühne im Feuchtwanger Kreuzgang und im nahegelegenen Nixel-Garten bringen. Was macht den Charme der diesjährigen Saison aus? Unsere Leben sind vielschichtig: dramatisch, aufregend, humorvoll, lehrreich und manchmal auch traurig. Genau das spiegelt das Theater wider. Es reflektiert das Leben. Durch die Vielfalt der Stoffe, die wir auf die Kreuzgang-Bühne und auf die Bühne im Nixel-Garten bringen, möchten wir beim Publikum Interessen auf unterschiedlichen Ebenen ansprechen. Die erste Ebene ist die der Unterhaltung. Die zweite Ebene strahlt Lebensfreude aus: Unsere Aufführungen machen Freude und wecken Lust auf Theater. Auf der dritten und vierten Ebene behandeln wir Lebensfragen und gesellschaftliche Zusammenhänge. Besonders Jane Austen hat mit ihrem Roman ein Stück vielschichtige und tiefgründige Weltliteratur geschaffen und auch Arthur Conan Doyle hat Weltrang.

In »Stolz und Vorurteil« geht es um eine vermögende Familie mit fünf Töchtern, die – wie damals üblich – keinen eigenen Beruf haben dürfen und sich »gut« verheiraten sollen. Für die fünf Frauen steht die Suche nach Antwort auf die Fragen »Wie organisiere ich mein Leben?« und »Wie weit kann ich eine Liebe leben?« im Vordergrund. Denn es gibt natürlich Werber um diese Frauen, von denen einige allerdings auf einer gesellschaftlich anderen Stufe stehen. Es kommt also zu einem ebenso tragischen wie auch mitunter komischen Spiel um Intrigen auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie diese Frauen ihren gewünschten Lebensentwurf wirklich leben können. Ich verspreche den Besuchern und Besucherinnen jetzt schon: Wer glaubt, dass sich die Paare in klassischer Hollywood-Manier schlussendlich alle finden, den werden die Kreuzgangspiele ein weiteres Mal überraschen.

Viele Besucherinnen und Besucher dürften »Stolz und Vorurteil“ bisher eher durch den Film mit Keira Knightley kennen. Im Gegensatz dazu scheinen wir ein recht klares Bild von Sherlock Holmes zu haben. Wie wirkt sich das aus? Natürlich darf das Publikum von »Sherlock Holmes – ein Skandal« eine Detektivgeschichte erwarten. Aber die Arbeit von Lennart Matthiesen, der in der vergangenen Saison bereits »Mord im Orient Express« inszeniert hat, wird deutlich mehr bieten als das. Mehr, was den Humor betrifft. Und mehr, was Dramatik und Tiefgründigkeit betrifft. Sherlock Holmes ist eine der bekanntesten literarischen Figuren überhaupt. Im Stück mit der Titel-Erweiterung »ein Skandal«, das sich auf die Erzählung »Ein Skandal in Böhmen« bezieht, kommt der geniale Detektiv jedoch an seine Grenzen, denn er ist mit einer sehr intelligenten wie wunderschönen Frau konfrontiert. Das verspricht einen wirklich spannenden Theaterabend! wol/Norbert Frank