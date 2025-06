KSK musicOpen, 25.07. bis 03.08.25.

Seit 2010 ist das Musikfestival »KSK musicOpen« aus der Ludwigsburger Musikszene nicht mehr wegzudenken. Die Open-Air-Konzerte verwandeln den Ehrenhof des Residenzschlosses jedes Jahr in ein Festival. In diesem Jahr macht der Singer Songwriter Johannes Oerding am 25. Juli den Auftakt. Sido-Fans können sich beim Festival gleich auf zwei Shows des Rappers freuen, der mit seinem 25-Jahre Jubiläumskonzert am 27. und 28. Juli im Schlosshof zu Gast ist. Am 31. Juli rocken Familien beim »Rabatz und Rabauken Festival«. Rin & Schmyt laden am 1. August zu einem besonderen Konzerterlebnis ein: Bei ihrem Auftritt sind Handykameras Tabu. Am 2. August wird unter anderem mit Oli P. und Captain Jack in die 90er gereist, bevor zum krönenden Abschluss die Smashing Pumpkins am 3. August mit Alternative Rock zum Residenzschloss kommen.

KSK musicOpen, Fr. 25. Juli bis So. 3. August, Residenzschloss Ludwigsburg, www.ksk-music-open.de