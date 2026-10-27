KÜNightLive: After the Sun, 04.11.26

Mit Rock- und Popklassikern, modernen Hits und eigenen Songs startet die Konzertreihe KÜNightLive am Mittwoch, 4. November, in die neue Saison. Ab 19 Uhr steht die Hohenloher Band »After the Sun« auf der Bühne im Künzelsauer Rathausfoyer. Auch die weiteren KÜNightLive-Konzerte finden jeweils mittwochs statt. »After the Sund« wurde 2021 am Schlossgymnasium in Künzelsau gegründet. Mit ihrer Mischung aus bekannten Rock- und Popsongs und aktuellen Hits spricht die junge Band ein breites Publikum an. Neben Coversongs gehören auch eigene Kompositionen zum Programm. Für Essen und Getränke sorgt wie gewohnt ein regionaler Caterer.

Mi. 4. November, 19 Uhr, Rathausfoyer, Künzelsau, www.kuenzelsau.de