KÜNightLive am 8. Januar: Lazy Monkeys

»Lazy Monkeys heißt die aufstrebende Supernova am Musikhimmel der Rock-Cover-Bands, die im September 2010 nur aus einem Grund zusammengeführt wurde: um die Erde beben und die Beine tanzen zu lassen.« So präsentiert sich die Band in ihrem Web-Auftritt. Egal, ob Supernova oder einfach nur gut: Die Band ist bekannt für ihre beeindruckenden Interpretationen von Songs verschiedener Künstler, und das kommende Konzert im Rathausfoyer wird das wieder bestätigen. Mit einer einzigartigen Mischung aus Rock, Pop und Indie schaffen es die Bandmitglieder, Musikliebhaber in den Bann zu ziehen und eine unvergessliche KÜNightLive zu gestalten. Das Publikum kann sich auf eine vielseitige Auswahl freuen. Darunter Hits von U2, Adele, AC/DC, den Toten Hosen, Pink, Sportfreunde Stiller und vielen anderen renommierten Künstlern. Regionale Caterer sorgen wie üblich für Essen und Getränke.

Mi. 8. Januar, 19 Uhr, Rathausfoyer, Künzelsau, www.kuenzelsau.de