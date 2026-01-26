KÜNightlive mit Jolly Roger, 04.02.26

Hundert Prozent ehrlicher Rock – ohne viel Schnickschnack, direkt und auf den Punkt. Wer auf kernigen Rock und Blues steht, für den sind die Konzerte dieser Band fast Pflichttermine. Am Mittwoch, 4. Februar gibt es genau das auf die Ohren. Die Songs werden nicht einfach nur originalgetreu nachgespielt, sondern erhalten, wo es passt, eine Extraportion Feeling, Groove und Würze – verfeinert mit der ganz persönlichen Note der perfekt aufeinander eingespielten Band. Die sechs Musiker aus dem Raum Heidelberg bringen langjährige Erfahrung aus dem ­Musikgeschäft mit und waren bereits in zahlreichen renommierten Bands der Region aktiv.

Mi. 4. Februar, 19 Uhr, Rathausfoyer, Künzelsau, www.kuenzelsau.de