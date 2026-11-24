Am 9. Dezember geht die KÜNightLive im Künzelsauer Rathausfoyer in die nächste Runde. Dieses Mal mit dabei: Rockzylla. Die Band breitet sich aus vom Hohenlohekreis in alle Himmelsrichtungen und hinterlässt Spuren der Begeisterung. Emotional und intensiv, in Harmonie und mit überzeugender Spielfreude interpretieren sie die unterschiedlichsten Rock- und Metal-Klassiker. Die Setliste umfasst AC/DC, DIO, Iron Maiden, Metallica, Gary Moore, Manowar, Nightwish, Evanescence, Survivor, Van Halen, Anastacia, Melissa Etheridge, Michael Jackson, Linkin Park, Elle King, Annie Lennox uvm.

Mi. 9. Dezember, 19 bis 22 Uhr, Rathausfoyer, Künzelsau, www.kuenzelsau.de