KÜNightlive mit Rockzylla

Rockzylla – das sind ein Mädel und fünf Jungs, die sich Ende 2021 gefunden haben. Seitdem traten sie bereits dreimal bei »Sommer in der Stadt« auf, dem Outdoor-Pendant zur Indoor-Konzertreihe KÜNight-Live. Am Mittwoch, 6. November treten sie im Künzelsauer Rathausfoyer auf. Die sechs Bandmitglieder sind teilweise schon Jahrzehnte im Musikgeschäft tätig und wissen deshalb, auf was es ankommt. In der Set-Liste befinden sich die Rock- und Metal-Klassiker von AC/DC, Deep Purple, DIO, Iron Maiden, KISS, Metallica, Nightwish, Survivor und mehr. Sie haben auch Songs im Gepäck von Anastacia, Melissa Etheridge, Michael Jackson, Annie Lennox, Alice Merton, Lana Del Rey, die etwas ruhiger daherkommen, aber trotzdem rockig interpretiert werden. Wenn dann noch Schwabenrock von Wolle Kriwanek oder Schwoißfuaß mit dazu kommt, ist das Publikum meist komplett aus dem Häuschen.

Mi. 6. November, 19 Uhr, Rathausfoyer, Künzelsau, www.kuenzelsau.de