KÜNightLive mit Shadows Revenge, 02.04.

Die KÜNightLive-Reihe geht mit der Band Shadows Revenge am 2. ­April in die vorletzte Runde. Ab 19 Uhr bietet die Band im Rathausfoyer einen Abend voller musikalischer Höhepunkte und guter Stimmung: Kräftige Gitarren-Sounds, dynamische Rhythmen von Bass und Schlagzeug sowie mehrstimmiger Gesang in allen Facetten der Rock- und Pop Covers – so entsteht durch die Band Shadows Revenge ein überzeugender Rock-Sound. Dafür stehen die sechs Bandmitglieder Nicole, ­Tina, Timo, Markus, Matze und Jan, alle aus dem schönen Hohenloher Land. Spezielle Lieblingsstücke der Musiker sowie bekannte Gassenschlager werden für jeden Anlass zurechtgelegt, eine große Portion Spaß, Gefühl und musikalischer Ehrgeiz untergemischt – schon sind die Zuhörerinnen und Zuhörer mitten in der Welt von Shadows Revenge. Fürs leibliche Wohl sorgen Gastronomiebetriebe und Caterer aus der Region.

Mi. 2. April, 19 Uhr, Rathausfoyer, Künzelsau, kuenzelsau.de