KÜNightLive: The Uniques, 10.12.25

Am 10. Dezember dürfen sich Musikliebhaber auf einen ganz besonderen Höhepunkt freuen: The Uniques bringen bei der KÜNightLive gefühlvolle Akustik-Coverversionen bekannter Rock- und Pop-Klassiker auf die Bühne. Die erfahrene Liveband begeistert mit einem akustischen Line-Up aus Gitarre, Piano, Cajon, Bass und einer außergewöhnlich ausdrucksstarken Gesangsstimme. Im Zentrum steht Sängerin Vivian, die mit ihrer charismatischen Stimme und Bühnenpräsenz selbst altbekannten Songs neues Leben einhaucht. Von sanften Balladen bis zu treibendem Groove schafft die Band eine intime, aber zugleich energiegeladene Stimmung – ein Konzerterlebnis, das unter die Haut geht. Gegründet in der Region Hohenlohe/Heilbronn, haben sich The Uniques seit vielen Jahren einen Namen als professionelle Akustik-Rock- und Pop- Coverband gemacht. Bei der KÜNightLive zeigen sie eindrucksvoll, wie vielseitig reduzierte Musik sein kann.

Mi. 10. Dezember, 19 Uhr, Rathausfoyer, Künzelsau, kuenzelsau.de