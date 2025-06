Nach dem spektakulären Auftritt von Weltstar Chris de Burgh im vergangenen Jahr dürfen sich die Besucher der Künzelsauer Burgfestspiele Schloß Stetten auch 2025 wieder auf ein hochklassiges Kulturprogramm unter freiem Himmel freuen. Zwei besondere Akteure stehen dabei im Mittelpunkt – musikalisch grundverschieden, aber beide mit Herz und Hingabe dargeboten.

Hohenloher Kultband Annâweech: Den Auftakt macht am Mittwoch, 23. Juli, um 19.30 Uhr ein ­echtes Heimspiel: Annâweech, die

Hohenloher Kultband, kommt mit einem abendfüllenden ­Konzert auf die Freilichtbühne. Was einst als ­Abschied geplant war, wurde 1995 zum Neuanfang – und seither begeistert die Band mit ihrer ganz eigenen Mischung aus Dialekt, Humor, Lebensfreude und musikalischem Können. Ob »Summêrzeit«, »Hohenloher Land« oder neue Titel – in über 160 Liedern auf zehn Alben hat Annâweech den Klang der Region geprägt. Mit Charme, Wortwitz, neuen Stimmen und altbewährter Energie spielen sie sich in die Herzen ihres Publikums. Wer sie schon einmal erlebt hat, weiß: Annâweech live – das isch Hohenlohe zum Horâ!

Musical Night: Weiter geht es am Wochenende mit einem Bühnenfeuerwerk: Die beliebte Musical Night gastiert auch 2025 wieder auf Schloß Stetten – ­diesmal sogar an zwei Abenden: Samstag, 26. Juli um 19 Uhr, und Sonntag, 27. Juli um 18 Uhr. Im historischen Burggraben erwartet das Publikum ein hochkarätig besetztes internationales Ensemble, begleitet von der renommierten Axel Törber Band. Unter der musikalischen Leitung und Regie von Colby Thomas, der Musical-Diva aus New York (»Phantom der Oper«), werden Klassiker wie Elisabeth, König der Löwen, Cats, Mamma Mia, Evita, Dirty Dancing oder We Will Rock You ebenso dargeboten wie moderne Musical-Highlights aus Billy Elliot, Wicked oder Starlight Express – ein unvergesslicher Abend für alle ­Musical-Liebhaber.

Die Veranstaltungen finden Open-Air im Festspielgraben von Schloss Stetten statt. Tickets sind erhältlich beim Hohenlenloher-Ticket-Service, Burgallee 55, Schloß Stetten, an allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 07940-2442 und online unter: www.stetten-ticket.de

Programm:

Mi. 23. Juli, 19.30 Uhr: Annâweech

Sa. 26. Juli, 19 Uhr und So. 27. Juli, 18 Uhr: Musical Night