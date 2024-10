Künzelsauer Lachnacht, 8. November

Am Freitag, 8. November 2024, wird in der Stadthalle Künzelsau gelacht, wenn die erste Künzelsauer Lachnacht die Bühne erobert. Ein abwechslungsreicher Mix aus Kabarett und Comedy erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer, moderiert von dem charmanten und vielseitigen Frederic Hormuth. Mit seiner besonderen Mischung aus Haltung, Herz und humorvollen Songs am Piano führt er durch den Abend und zeigt, wie man Problemen mit einer guten Portion Witz begegnet. Hormuths Programm bleibt stets am Puls der Zeit und überrascht immer wieder mit aktuellen Einlagen – gewürzt mit einer Prise Ironie. Neben Hormuth sorgen die hochkarätigen Gäste David Werker, Ole Lehmann, Jacqueline Feldmann und El Mago Masin für beste Unterhaltung und jede Menge Lacher. Tickets im Vorverkauf gibt es bei Tabak Brückbauer oder online.

Fr. 8. November, 19.30 Uhr, Stadthalle Künzelsau, www.kuenzelsau.de/veranstaltungen