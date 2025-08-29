Kultreporter Alfons seziert die Deutschen, 21.09.25

Orangefarbene Trainingsjacke? Puschelmikro? Frongsösische Accent? Ja, man kennt ihn und er vermutlich schon häufig im heimischen Fernseh-Gerät zu sehen gewesen. Gestatten: Alfons, Kultreporter in Diensten des deutschen Fernsehens! Und als solcher seziert er in seinem Bühnenprogramm die allgemeine Nachrichtenlage, kommentiert die großen Skandale unserer Zeit und widmet sich mit der ihm eigenen journalistischen Akribie den kleinen, aber umso bemerkenswerteren Fundstücken aus dem bundesdeutschen Alltagswahnsinn. Vor allem aber präsentiert Alfons in »Le Best of« eine Auswahl persönlicher Highlights: das Beste aus seinen langjährigen Studien zum Verhalten der Deutschen in freier Wildbahn – die besten Texte, die besten Geschichten und natürlich seine berühmt-berüchtigten Reportagen aus diesem Land der Dichter und Klempner, Kleingärtner und Hinterwäldler.

Alfons, So. 21. September, 19 Uhr, Odeon, Göppingen, odeon-goeppingen.de