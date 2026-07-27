Kultur am Fluss: Comedy & Musik in Heilbronn (5. bis 27.8.26)

Sommer, Sonne, Wasser und Kultur – die perfekte Kombination für einen unvergesslichen Abend in Heilbronn. Die Veranstaltungsreihe „Kultur am Fluss“, verwandelt die Fährlebühne auch in diesem Sommer wieder in einen besonderen Treffpunkt für Kulturbegeisterte. Direkt am Wasser genießen Besucherinnen und Besucher Open-Air-Veranstaltungen in entspannter Atmosphäre und erleben echtes Urlaubsfeeling mitten in Heilbronn. Am 5. und 6. August sowie am 19. und 20. August stehen jeweils ab 18:30 Uhr bekannte Comedians auf der Fährlebühne und sorgen für beste Unterhaltung unter freiem Himmel. Dieses Mal mit dabei: Dr.Emir (5. August), LinkMichel (6. August), Katalyn Hühnerfeld (19. August) und Tobias Gnacke (20. August). An den Abenden des 12. und 13. August sowie des 26. und 27. August erwartet die Gäste ab 18:30 Uhr ein abwechslungsreiches Livemusik-Programm von dem Claudia Sofia Trio (12. August), der Kai Karle Band (13. August), Julian Adler (26. August) und, zum krönenden Abschluss, Soulgospel (27. August). Von entspannten Klängen bis zu mitreißenden Rhythmen bietet Kultur am Fluss ein besonderes Konzerterlebnis in einzigartigem Ambiente. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Mi. 5. bis Do. 27. August, 18:30 Uhr, Fährlebühne am Neckarbogen, Heilbronn, www.heilbronn.de