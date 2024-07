»Kultur am Fluss« in Heilbron ab dem 7. August

Sommer, Sonne, Wasser und dazu Kultur – gibt es eine angenehmere Kombination? Die Veranstaltungsreihe »Kultur am Fluss« präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn auf der Fährlebühne im Neckarbogen verspricht an lauen Sommerabenden echten Rundum-Genuss. »Die Fährlebühne ist einer der schönsten Veranstaltungsorte im Heilbronner Neckarbogen«, schwärmt Steffen Schoch, Geschäftsführer der veranstaltenden Heilbronn Marketing GmbH. Das ehemalige Fährschiff bietet Comedians und Bands eine Bühne. Den Anfang des humorvollen Kulturgenusses am Neckar macht am Mittwoch, 7. August der vielfach preisgekrönte Kabarettist und Comedian LinkMichel. Er nimmt sein Publikum mit auf eine aberwitzige Reise durch sämtliche Skurrilitäten des alltäglichen Lebens. Beim »Comedy Sandwich« am Mittwoch, 14. August entsteht die geballte Ladung Comedy-Power mit großartigen Künstlern, die nicht nur im TV, sondern auch in den sozialen Netzwerken bereits tausende Fans begeistern. Am Mittwoch, 21 August verspricht Doris Reichenauer mit ihrem Programm »I moin‘s doch bloß gut!« ein Comedy-Spektakel voller Lachen und Lebensfreude. Bekannt durch das Kabarett-Duo »Dui do on de Sell«, tritt sie nun solo auf. In die Lebensweisheiten seiner kroatischen Familie weiht Boris Stijelja das Publikum am Mittwoch, 28. August ein. Ob Cevapcici, Saumagen oder Thermomix - wo andere Mauern bauen, erschafft er mit Begeisterung bunte Brücken. Donnerstags wird es musikalisch auf der Fährlebühne. Das Trio Abgroovebereit und bekannte regionale Bands wie die Werner Acker G-Band featuring Linda Kyei erwarten die Besucher auf der schwimmenden Bühne im Neckarbogen ab 18.30 Uhr. Mit dabei sind darüber hinaus DJ Simoné feat. Saxophonistin Michelle Labonte und der Karlsruher Künstler Toni Mogens. dg

Mi. 7. bis Do. 29. August, 18:30 Uhr, Fährlebühne, Heilbronn, www.heilbronn.de/kulturamfluss