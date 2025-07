Kultur am Fluss in Heilbronn (6. bis 28.8.25)

Die Veranstaltungsreihe »Kultur am Fluss« – präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn sorgt für gute Laune und Sommerfeeling auf dem ehemaligen BUGA-Gelände. Immer mittwochs präsentieren sich bekannte Comedians auf der Fährlebühne. Mit dabei sind in diesem Jahr einige Hochkaräter, darunter Roberto Capitoni, Puderdose, Christl Sittenauer und Das Comedy Sandwich. Und donnerstags sorgen regionale Künstler mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm für beste Unterhaltung. Los geht es mit Amy Lungu & Friends feat. Ralf Beitner, gefolgt von Benne, Felix Römer & Nachtfarben sowie Franzi am letzten Donnerstag des Monats. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Mi. 6. bis Do. 28. August, immer mittwochs und donnerstags

Fährlebühne, Heilbronn