Foto: Ralf Jürgens BAP Würth Niedeckens BAP

Seit der Eröffnung des Carmen Würth Forum im Juli 2017 hat die Adolf Würth GmbH & Co. Kg neuen Raum für vielfältige Kulturveranstaltungen geschaffen. Den Auftakt in die neue Saison wird die Musikwerkstatt-Würth mit Matthias Holtmann am 30.September unter dem Motto »Grüße ans Schallarchiv: 50 Jahre Sie wünschen – wir spielen« machen. Am 27. Oktober wird Niedeckens BAP, eine der traditionsreichsten und bekanntesten Bands des Landes, im großen Saal auftreten. Einen stimmungsvollen Einklang in die Weihnachtszeit bietet das gemeinsame Weihnachtskonzert am 2. Dezember des Würth Chors und der Würth Band, die im fein abgestimmten Wechselspiel weihnachtliche Stimmung aufkommen lassen. Am 9. Dezember findet zum 22. Mal die Ballett Matinée und die Ballett L´après-Midi statt. Besonders freuen sich die Veranstalter, dass es in dieser Saison gelungen ist, Götz Alsmann mit seiner Band für den 17. Dezember zu gewinnen.

Zum Jahresstart 2019 kann man erleben, dass ein Klavierkonzert richtig Spaß machen kann und es zwischen e- und u-Musik keine Grenzen gibt. Gekürt mit dem Thüringer Kleinkunstpreis 2015 für ihr »musikalisch-akrobatisch-kabarettistisches Gesamtkunstkonzert«, kann man sich auf Queenz of Piano am 14. Februar 2019 freuen. Am 21.März 2019 erwartet Musikfreunde ein Pianoabend mit viel Spaß, Rock´n´roll und Political incorrectness auf höchstem Niveau. Der Songwriter Michael Krebs bringt mit seinen Liedern die Dinge auf den Punkt.

Kultur bei Würth, So. 30. September, Sa. 27. Oktober, So. 2. So. 9. und Mo. 17. Dezember, Do. 14. Februar, Do. 21. März, Carmen Würth Forum, Künzelsau

Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.kultur.eventim.de, weitere Informationen unter www.kultur.wuerth.com