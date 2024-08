Kultur im Freien Herrenberg von 12. bis 15. September

Herrliches Sommerwetter, kühle Drinks und leckere Speisen direkt am Schönbuchturm in Herrenberg und das Beste: Die Aussicht! Bei der diesjährigen Ausgabe von Kultur im Freien vom 12. bis zum 15. September erleben die Besucher spannende Live-Acts auf der Bühne und lassen sich von talentierten Künstlerinnen und Künstlern begeistern. Ob Musik, Comedy oder Theater - hier wird ein abwechslungsreiches Programm geboten, das keine Wünsche offen lässt und Sommerfeeling pur bietet!

Los geht es am Donnerstag, den 12. September, mit einer ganz besonderen Theateraufführung. Seit über 30 Jahren begeistern die theatersportlichen Improshows von Theatersport Tübingen das Publikum- auf Zuruf der Zuschauer entstehen die Szenen aus dem Stehgreif. Die Impro-Show ist eine wilde Mischung aus Schauspiel, Musik, Pantomime, Verbalakrobatik und einer gehörigen Portion »Irrsinn pur«. Am nächsten Tag geht es musikalisch weiter mit Strings unplugged. Schon mit dem ersten Ton erkennt man ihren Sound. Frisch aufpoliert und in ein ganz neues Gewand gekleidet erklingen bei den Strings eigenwillige Akustik Interpretationen von Fleetwood Mac über Pink Floyd bis hin zu Sarah Connor, Rihanna, Milow oder den Backstreet Boys.

Am Samstag, den 14. September, bereitet Patrick Bopp mit seinem »Aus voller Kehle für die Seele – Das Bandspecial«, den perfekten Platz für alle vor, die gerne singen und schon immer mal von einer Live-Band begleitet werden wollten. Die Band spielt Klassiker aus der Rock- und Popgeschichte, fiese Schlager sowie NDW- und Sommerhits. Zum Abschluss von Kultur im Freien werden dann noch einmal die Lackmuskeln beansprucht. Doris Reichenauer, bekannt aus dem Kabarett-Duo Dui do on de Sell, serviert an diesem Abend Alltagsgeschichten so authentisch und frech, dass das Publikum vor Begeisterung brüllt.

Das Programm

Do. 12. September, 20 Uhr

Theatersport Tübingen - Theatersportliche Improshow

Fr., 13. September, 20 Uhr,

Strings unplugged

Sa., 14. September, 20 Uhr,

Patrick Bopp – Aus voller Kehle für die Seele mit »Unsre kleine Band«

So., 15. September, 20 Uhr,

Doris Reichenauer

Kultur im Freien Herrenberg

Do. 12. bis So. 15. September,

jeweils 20 Uhr,Schönbuchturm, Herrenberg, alle Infos:

www.kulturimfreien.de