Erstmals gastiert Kultur im Freien zum fünfjährigen Turmjubiläum am Herrenberger Schönbuchturm. Hier trifft beeindruckende Architektur und Ingenieurskunst in einmaliger Atmosphäre auf Natur pur und ein hochkarätiges und abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Das Publikum darf sich auf unvergessliche Live-Erlebnisse mit einer fantastischen Aussicht über den Naturpark Schönbuch freuen und an lauen Sommerabenden Kunst, kühle Getränke und leckeres Essen genießen. Kulinarisch verwöhnt die Besucher das Team des Naturfreundehaus Herrenberg.

Den Auftakt am Mittwoch, den 14. Juni machen Hillus Herzdropfa. In ihrem Programm »Hailigs Dialektle« zeichnen sie eine wunderbare Persiflage über Land und Leute im »Schwoba Ländle«. Hillus Herzdropfa sind überzeugt davon, dass ihr älblerischer Dialekt die Sprache des Herzens ist. Bei dieser Show bleibt kein Auge trocken! Am 15. Juni ist es dann Zeit, die Siebziger zurück nach Herrenberg zu holen. Die Tribute Band ABBAmaniac bringt alle fantastischen Hits der legendären schwedischen Superstars von »Waterloo« bis »Mamma Mia« auf die Bühne. Nur einen Tag später können sich die Besucher beim Auftritt von »Strings unplugged« auf beste handgemachte akustische Musik freuen. Die Strings performen eigenwillige Akustik Interpretationen von Fleetwood Mac über Pink Floyd bis hin zu Sarah Connor. Mit dem besonderen Schliff und Liebe zum Detail greifen vier markante und charismatische Musiker in die Saiten. Für das richtige bisschen Folkmusik beim Festival sorgt das Tübinger Ensemble »Tanglefoot« am 17. Juni. Ihre Musik geht sofort ins Ohr und auch in die Füße. Zum großen Abschluss der Kultur im Freien in Herrenberg tritt dann Sefora Nelson auf. Ihre einzigartige Show liegt irgendwo zwischen Konzert, Gottesdienst, Comedy und Seelsorge.

Kultur im Freien Herrenberg

Mi. 14. bis So. 18. Juni, jeweils 20 Uhr, Schönbuchturm, Herrenberg

www.kulturimfreien.de

Das Programm

Mi. 14. Juni, 20 Uhr:

Hillus Herzdropfa

Do. 15. Juni, 20 Uhr:

ABBAmaniac

Fr. 16. Juni, 20 Uhr:

Strings unplugged

Sa. 17. Juni, 20 Uhr:

Tanglefoot

So. 18. Juni, 20 Uhr:

Sefora Nelson