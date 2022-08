Kultur im Philo: David Werker und mehr

Bei den Herbsttagen 2008 wurde Langenburgs Kleinkunstbühne im Philosophenkeller wiederbelebt, nachdem die Hüttenfreunde Eberbach den Raum für ihr Programm aufgegeben hatten.

Aus dem anfangs improvisierten Veranstaltungsraum ist im Laufe der Jahre ein Kulturkeller entstanden, den Künstler und Publikum wegen seiner ungewöhnlichen Atmosphäre lieben. Kabarett, Konzerte, Lesungen, Buchvorstellungen, Reisereportagen, Tango, Krimis, Theater - der Philosophenkeller bietet eine Bühne, die Platz macht für anspruchsvolle, hautnah zu erlebende Kulturerlebnisse und Präsentationen. Ein überschaubarer Rahmen: Da springt der Funke schnell über vom Künstler aufs Publikum – und umgekehrt! Unter Künstlern hat sich der Philosophenkeller mit seiner »Kultur im Philo« einen Namen gemacht, der tägliche Bewerbungen um Auftritte bekommt.

Im September kommt David Werker ins Philo. Jeder kennt den Spruch: »Werde du erstmal erwachsen!« Auch David Werker, Träger des deutschen Comedy Preises als bester Newcomer. Er verbrachte seine Jugendjahre unter dem Motto »Der späte Wurm überlebt den frühen Vogel« und stellt jetzt fest: Ihm schmeckt Rotwein, selbst wenn er die Cola weglässt. Über Nacht erwachsen geworden? Und seriös?

David Werker stellt auf erfrischend urkomische Weise fest: Niemand ist immer seriös! An guten Tagen sitzt einfach nur das »Erwachsenenkostüm« wie angegossen. Der Schelm steckt in uns allen, selbst in Berufen, denen man nachsagt, besonders seriöse Menschen übten ihn aus. Finanzbeamte zum Beispiel! Anders kann sich David die vollkommen kindisch anmutende Zeitparadoxon-Erfindung der »Rückwirkenden Einkommensteuervoranmeldung« einfach nicht erklären.

Weiter auf dem Programm für 2022 steht Belcirque. Swing aus Belgien am Sonntag, 13. November, 17 Uhr sowie Sia Korthaus. Kabarett mit »Oh Pannenbaum« am Freitag, 2. Dezember 20 Uhr. Das Jahr 2023 ist ebenfalls schon mit Auftrittsterminen belegt: Lucy van Kuhl, Hans Gerzlich, Colludie Stone, Maurizio Geri Swingtet, Biber Herrmann, Pankraz und Tango Transit.

David Werker, Fr. 16. September, 20 Uhr, Philosophenkeller, Langenburg, www.langenburg.de