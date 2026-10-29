Kultur schenken, Erinnerungen schaffen: Weihnachtsideen der Stadthalle Leonberg

Weihnachten rückt näher und damit auch die Frage, womit sich Familie, Freunde oder der Lieblingsmensch überraschen lassen. Kulturgeschenke schaffen Erinnerungen und bieten die Gelegenheit, dem Alltag für ein paar Stunden zu entfliehen. Das Programm der Stadthalle Leonberg hält dafür zahlreiche Möglichkeiten bereit von humorvollen Kabarettabenden über große Musikproduktionen bis hin zu klassischem Ballett und außergewöhnlichen Live-Shows.

Musikfans dürfen sich auf vielfältige Konzert- und Showformate freuen. So stehen etwa bei »Let The Sky Fall – The Bond Concert Show« die berühmten James-Bond-Songs im Mittelpunkt. Die Musicalstars Thomas Borchert und Navina Heyne bringen die bekannten Titel aus sechs Jahrzehnten Agentengeschichte auf die Bühne. Rockfans kommen bei »Rock meets Orchestra« auf ihre Kosten: Gitarrist Siggi Schwarz präsentiert gemeinsam mit den Frankfurter Sinfonikern eine Verbindung aus kraftvollem Rocksound und sinfonischer Klangfülle. Auch für alle, die gerne lachen, hält die Stadthalle ein abwechslungsreiches Programm bereit. Stephan Bauer nimmt in seinem neuen Programm moderne Beziehungen humorvoll unter die Lupe. Jens Heinrich Claassen verbindet feinsinnige Comedy mit musikalischen Einlagen am Klavier, während viele weitere bekannte Künstler wie etwa Christoph Sonntag mit ihren abendfüllenden Programmen für pointierte Unterhaltung sorgen. Wer spannende Persönlichkeiten gerne einmal abseits ihrer gewohnten Bühne erlebt, findet in der Gesprächsreihe »Schoog im Dialog« interessante Begegnungen. Moderatorin Bernadette Schoog begrüßt den Sternekoch Johann Lafer, den Wettermoderator Karsten Schwanke und den Quizmaster Bernhard Hoëcker zum persönlichen Gespräch. Darüber hinaus setzt das Programm auch inhaltliche Akzente: So widmet sich etwa der Medienexperte Dominik Kuhn, bekannt als »Dodokay«, in einem verständlichen Vortrag der Künstlichen Intelligenz und ihren Chancen und Herausforderungen. Zur Weihnachtszeit darf auch das klassische Ballett nicht fehlen. »Der Nussknacker« bringt mit aufwendiger Ausstattung und einem internationalem Ensemble einen Klassiker auf die Bühne, der sich besonders für einen festlichen gemeinsamen Theaterabend eignet. Im Rahmen der Leonberger Theatertage erwartet das Publikum außerdem mit »Der Seelenbrecher« eine Bühnenfassung des erfolgreichen Psychothrillers nach Sebastian Fitzek.

Ob als Weihnachtsgeschenk für Familie und Freunde, als Überraschung für den Partner oder als besondere Auszeit für sich selbst: Ein Veranstaltungsticket ist mehr als die Eintrittskarte zu einem Abend. Es ist die Einladung, gemeinsam zu lachen, Musik zu genießen, Neues zu entdecken und Erinnerungen zu schaffen.

Stadthalle Leonberg Römerstraße 110, 71229 Leonberg, alle Infos, Tickets & Termine: www.stadthalle-leonberg.de