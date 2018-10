Kultura-Programm im November

× Erweitern Martina Brandl Martina Brandl

Auch im November hat die Kultura Öhringen wieder ein vollgepacktes Porgramm: Carolin Fortenbachers Solo-Projekt »Abba macht glücklich« widmet sich am 9.11. der schwedischen Popgruppe. Mit ihrem Partner Sascha Rotermund an der Gitarre, Pirkko Langer am Cello sowie Achim Rafain am Bass, durchstreift sie ihre ganz persönliche »Mamma Mia!«-Geschichte.

Die Kabarettistin Martina Brandl steht am 17.11. auf der Bühne. Macht die jetzt schon wieder was mit Sex? Natürlich! Nach drei Jahren und unzähligen ausverkauften Vorstellungen von »Irgendwas mit Sex« legt Frau Brandl nach: Mit neuen Songs, Tänzen und Geschichten, die wie immer das Leben schrieb.

Am 18.11 gastierte Bernd wolf mit seinen Egerländer Musikanten in Öhringen. Ernst Mosch gründete vor über 60 Jahren die »Original Egerländer Musikanten«. Bernd Wolf war mit »Ernst Mosch & seinen Original Egerländer Musikanten« mehrere Jahre auf Tournee. Sein Vater und er haben gemeinsam mit Ernst Mosch den Mosch-Musikverlag gegründet und waren die engsten Vertrauten und Partner von ihm. Mit seinem Orchester präsentiert er die legendäre Musik vom »König der Blasmusik« Ernst Mosch.

Das Comedie-Duo Oropax sind am 22.11. mit ihrer Show »Faden & Beigeschmack« in der Kultura. Stepp by Steppdecke entstehen auf der Bühne Stickleitern, Wortspielkaskaden, einstürzende Maschenbauten und ein Wollmops. Brachial-filigrane Körper-Comedy und skurril-absurde Spontaneinlagen, dies ist das gute Gütesiegel des Chaos-Theaters.

× Erweitern oropax Oropax

Carolin Fortenbacher, Fr. 9.11., 19.30 Uhr

Martina Brandl, sa. 17.11., 19.30 Uhr

Bernd Wolf & seine Egerländer, so. 18.11., 19 Uhr

Oropax, Do. 22.11., 19.30 Uhr, Kultura, Öhringen

www.kultura-oehringen.de