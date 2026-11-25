Mehr als 80 Veranstaltungen, zahlreiche musikalische Höhepunkte und ein abwechslungsreiches Angebot für alle Generationen: Die Stiftung Schloss Kapfenburg hat ihr Jahresprogramm für 2027 vorgestellt. Von Klassik, Jazz und Rock über Pop und Comedy bis hin zu Kunst, Geschichte und Familienangeboten reicht das Spektrum.

Die Reihe »Accelerando« bietet 2027 ein vielseitiges Programm. Auf dem Spielplan stehen unter anderem das vierhändige Klavierkonzert des Duos Pianoforte, Comedy mit Lennart Schilgen, das Aalener Klaviertrio von Wrochem sowie Saxofourte feat. Kathrin Sälzle. Ein weiterer Höhepunkt ist das gemeinsame Konzert von Dorothee Oberlinger und Edin Karamazov. Auch die beliebte Veranstaltung »Nacht der Poet:innen« mit Jess Jochimsen kehrt zurück.

Bei den Turnaround-Konzerten gibt es Jazz von Weltklasse auf Schloss Kapfenburg. Vier Konzerte versprechen hochkarätige Musik. Kapfenburg. Los geht es mit dem Kooperationskonzert Jazz Lights Oberkochen, bei dem das Blaue Krokodil und der US-amerikanische Saxophonist Benn Clatworthy spielen. Weitere Gäste sind die Rosa Morena Rusa Band, Lily Dahab und NeckarGanga.

Kunstliebhaber kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Die Pop-up-Galerien im Bandhaus präsentieren 2027 Arbeiten von Rolf Thuma, dem Kollektiv K, Benedikt Walther und Liane Köhnlein. Die Vernissagen finden jeweils im Rahmen der Turnaround-Konzerte statt. An den darauffolgenden Wochenenden können die Ausstellungen bei freiem Eintritt besucht werden.

Ein Höhepunkt des Jahres ist traditionell das Festival Schloss Kapfenburg, das seit mehr als zwei Jahrzehnten für besondere Open-Air-Erlebnisse in historischer Atmosphäre steht. Ab dem 23. Juli 2027 verwandelt sich der Schlosshof erneut in eine Konzertlocation. Den Auftakt bildet die Festivaleröffnung »da!SEIN | My Way – A Tribute to Frank Sinatra«. Weitere Programmpunkte sind LaBrassBanda und Hubert von Goisern. Beim Schlossfest sorgen die Tribute-Band ABBA99, PLAYNE sowie die Stadtkapelle und Bürgerwehr Lauchheim für musikalische Unterhaltung.

Auch junge Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Angebot freuen. Im März bringt die Opernwerkstatt am Rhein mit »Die kleine Zauberflöte« eine kindgerechte Fassung von Mozarts Klassiker auf die Bühne. Das mehrfach ausgezeichnete Stück richtet sich an Kinder ab vier Jahren und vermittelt ihnen einen spielerischen Zugang zur Welt der Oper. Darüber hinaus laden Sonja Heinen und ihre Handpuppen Napoleon und d’Artagnan regelmäßig zu interaktiven Schlossführungen ein. Ein besonderes Erlebnis sind die Nikolausführungen am 6. Dezember. Auch außerhalb des Veranstaltungsprogramms ist Schloss Kapfenburg ein lohnendes Ausflugsziel. Der Ukuleleweg rund um die Anlage lädt Familien ganzjährig zum Entdecken ein. In der Umgebung bietet außerdem der Naturlehr- und Bewegungspfad Stettberg mit seinem Niederseilgarten Möglichkeiten für Bewegung und Naturerlebnisse.

Einblicke in die musikalische Arbeit auf Schloss Kapfenburg ermöglichen die öffentlichen Werkstattkonzerte der Probengäste. 2027 präsentieren sich unter anderem der Junge Kammerchor Ostwürttemberg, die Metrum Big Band, die Hornblower Big Band, das Bandcamp Aalen und die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Ein besonderes Highlight ist das offene Open-Air-Singen am Tag der Deutschen Einheit im Rahmen der bundesweiten Aktion »Deutschland singt«.

Abgerundet wird das Jahresprogramm durch die Reihe »Kultur im Restaurant«. Formate wie »Wine and Dine«, »ZeitReise(n)«, kulinarische Schlossführungen und »Wild auf Wein« verbinden Genuss mit Wissen, Kunst und Geschichte. Auch besondere Konzerterlebnisse mit kulinarischer Begleitung gehören zum Angebot.

Damit präsentiert die Stiftung Schloss Kapfenburg 2027 erneut ein vielseitiges Kulturjahr, das weit über klassische Konzertveranstaltungen hinausgeht und Menschen jeden Alters für Musik, Kunst und Geschichte begeistern möchte.

Tickets für die Veranstaltungen sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Ermäßigte Eintrittspreise gibt es für Kinder, Jugendliche, Studierende, Mitglieder des Fördervereins Schloss Kapfenburg und Inhaber einer Ehrenamtskarte bei den Reihen »Accelerando« und »Turnaround«. Wer nachhaltig mit der Bahn anreist, wird im Rahmen des Bonusprogramms »bwegtPlus« belohnt. Neu ist ein Schnupperabo: Damit lassen sich vier Konzerte nach Wahl besuchen.

Das Accelerando Programm

Do. 18. Februar, 19.30 Uhr: Duo Pianoforte

Do. 8. April, 19.30 Uhr: Klaviertrio von Wrochem

Do. 10. Juni, 19.30 Uhr: Lennart Schilgen

Do. 23. September, 19.30 Uhr: Saxofourte feat. Kathrin Sälzle

Do. 21. Oktober, 19.30 Uhr: Nacht der Poet:innen

Do. 11. November, 19.30 Uhr: Dorothee Oberlinger & Edin Karamazov

Das Festival-Programm

Fr. 23. Juli, 19.30 Uhr: da!SEIN | My way – A Tribute to Frank Sinatra

Mi. 28. Juli, 20 Uhr: Hubert von Goisern

Sa. 31. Juli, 17.45 Uhr: ABBA 99 Schlossfest goes Disco

So. 1. August, 20 Uhr: LaBrassBanda, Support: Vereinigtes Lachwerk Süd, Special Guest im Garten: Musikverein Lautern

Schloss Kapfenburg Festival, Fr. 23. Juli bis So. 1. August (weitere Acts werden noch bekannt gegeben)

Infos & Tickets für die Konzerte unter Fon: 07363 96 18 17, an allen CTS-Vorverkaufsstellen und auf www.schloss-kapfenburg.de. Das Schnupperabo, Accelerando-Abonnement und den VIP-Pass Turnaround gibt es bei der Stiftung direkt.