Kulturforum Brackenheim: Anna Mateur

In ihrem neuen Programm macht Anna Mateur nichts anderes als sonst, nur anders. Also Lieder. Und Cover. Und Chaos. Sprich Kunst. Hier nun eine Kurzübersicht über das zu Erwartende: Umgeben von virtuosen Musen fegt die Antidiva erneut über die Bühne.

Sie tanzt. Sie schreit. Sie spontant. Sie macht Musik. Viel Musik. Und Pausen. Denn Pausen sind auch Musik.

Bereits seit 2003 tourt Anna Maria Scholz alias Anna Mateur, Jahrgang 1977, als Sängerin, Texterin, Schauspielerin und Zeichnerin mit ihrer Formation »Anna Mateur and the Beuys« durch Deutschland. Inzwischen hat sie bereits mehrere Preise gewonnen, etwa dem Bayrischen Kabarettpreis. In ihren Programmen widmet sie sich vor allem Systemen zwischen Ordnung und Chaos.

Fr. 18.01.19

Schloßplatz 2, Brackenheim

www.kulturforum-brackenheim.de