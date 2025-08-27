Kulturforum Brackenheim: Start 63. Spielzeit

Mit dem sportlichen Bike & Show vor kurzem gab es schon den ersten Startschuss in die neue Herbst-Spielzeit des ­Kulturforum Brackenheim e.V. Bei dem Verein freut man sich, dass die Sommerpause vorbei ist und es nun wieder richtig losgeht mit 10 Veranstaltungen in 3 Monaten in der Kulturbühne Kapelle im Schloss.

Das Programm startet jetzt am 20.9. Lennart Schilgen mit seinem Chanson-Kabarett »Abwesenheits-notizen« oder: Lieder & Schabernack. Gleich gefolgt von einem lieben Stammgast beim Kulturforum, dem Münchner Musik-Kabarettisten Ringsgwandl »Schawumm« nennt er sein Programm mit Band am 11.10. – Achtung Tipp: Bald Karten besorgen! Ansa Sauermann, deutschsprachiger Singer-Songwriter, hat bereits 3 Alben und 40 Songs veröffentlicht und stellt am 18.10. auch vieles aus seinem in Arbeit befindlichen vierten Album vor. Die Kabarettistin Constanze Lindner bringt am 25.10. ihr Buch »Lindner’s Lebenslust« mit, der Titel ist Programm! Darauf stellen Ganes – auch schon zum dritten Mal in Brackenheim - ihr Album »Vives« am 8.11. vor: Ladinischer Folk-Pop – eine großartige Mixtur aus urigen und raffinierten Klängen ihrer Heimat in den Dolomiten, die einfach verzaubern. Nach der Kult-Disco Tanz!Lokal mit DJ MusicGuru alias David Sansi am 15.11. ist für Menschen ab vier Jahren »Das Märchen vom Pfefferkuchenherz« auf dem Plan, gespielt vom Figuren Theater Cuore am Sonntag, 16.11. Coremy ist im Netz bereits ein Star des Musik-Comedy Genres. Mit bunten Hemden, Bandana im Haar und breitem Grinsen erzählt sie ihre Geschichten im neuen Live-Programm »Rasiert«! Zwei junge Bands sorgen dann für einen musikalischen Schlußakkord auf der Kult-Bühne im Brackenheimer Schloss: Das Freiburger Indie-Pop-Rap Duo Willman kommt, nominiert als spannendste Newcomer, mit drei Auszeichnungen beim Deutschen Rock & Pop Preis, am 29.11.

Zum guten Schluß am 6.12. kommt die Mannheimer Indie-Rock-Band Kabinett, die sich durch intensiven Einsatz von Synthies, Basslines, Drumbeats und sphärisch-experimentelle, teils eingängige Gitarren auszeichnet. Auch der rauchige Leadgesang und mehrstimmige Backing Vocals sind ihr Markenzeichen.

ab 20. September, Kulturbühne Kapelle im Schloss, Brackenheim

www.kulturforum-­brackenheim.de